ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim enerji piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden oldu. Operasyonun 10. gününde petrol fiyatları gün içinde güçlü yükselişler görürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyonun gidişatına ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası piyasada yön hızla değişti.

BRENT PETROL 4 YILIN ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Haftaya yükselişle başlayan Brent petrol fiyatı, gün içerisinde 114,30 dolar seviyesine kadar tırmanarak son dört yılın en yüksek seviyesini gördü.

Jeopolitik risklerin tırmanması ve Orta Doğu'da arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeler petrol piyasasında yukarı yönlü hareketi hızlandırdı.

Ancak G7 ülkelerinin olası arz sıkıntısına karşı acil petrol rezervlerini kullanıma açmaya hazırlandıkları yönündeki haberler fiyatların geri çekilmesine neden oldu. Bu gelişmenin ardından Brent petrolün varil fiyatı ilk etapta 100,80 dolar seviyesine kadar geriledi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI SONRASI DÜŞÜŞ HIZLANDI

Petrol piyasasındaki düşüş ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyonun seyrine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından ivme kazandı.

Trump, askeri harekatın beklenen 4-5 haftalık takvimin oldukça ilerisinde olduğunu belirterek operasyonun büyük ölçüde tamamlanmış olabileceğini söyledi.

Trump açıklamasında, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok" ifadelerini kullandı.

PETROL 87 DOLARA KADAR GERİLEDİ!

Trump'ın açıklamaları sonrası piyasalarda çatışmanın beklenenden daha kısa sürede sona erebileceği ve arz riskinin azalabileceği beklentisi güçlendi.

Bu beklentiyle birlikte Brent petrol fiyatlarında sert satışlar görüldü. Brent petrolün varil fiyatı saat 23.45 itibarıyla 87 dolar seviyesine kadar geriledi.