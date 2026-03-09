Fox News'ün haberine göre, Trump Air Force One uçağında gazetecilere ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve yükselen benzin fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Gazetecilerin benzin fiyatlarıyla ilgili endişe duyup duymadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Trump, "Hayır, bu 47 yıldır yapılması gereken bir şeyin kısa bir denemesi. 47 yıl, bunu yapmak için bu kadar zaman gerekti. Ve hiçbir başkan bunu yapmaya cesaret edemedi." ifadelerini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin geleceğine ilişkin bölgedeki gemilerin ABD'ye katıldığını ancak henüz çalışmaların tamamlanmadığını vurgulayarak, "(İran) Onların donanmasını yok ettik, donanmaları şu anda denizin dibinde, bu bir seçim." dedi.

Petrol fiyatlarının yükseleceğini öngördüklerini belirten Trump, söz konusu fiyatların "çok hızlı düşeceğini" savundu.

Trump, "Yaptığımız şey sadece ülkemiz, İsrail, Orta Doğu için değil, tüm dünya için harika bir şey." ifadesini kullandı.

ABD'nin henüz kullanmadığı "muazzam miktarda petrolü olduğunu" vurgulayan Trump, "Dışarıda çok fazla petrol var. Bu çok hızlı bir şekilde iyileşecek." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Trump, ABD ve İsrail güçlerinin, İran'ın deniz ve hava kuvvetleri ile füze kapasitesinin büyük bölümünü yok ettiğini öne sürerek, Tahran yönetimini "koşulsuz teslim olmaya" çağırdı.

İran'a yönelik saldırıların ülkenin askeri kapasitesini ciddi şekilde zayıflattığını öne süren Trump, İran donanmasının "artık denizin dibinde" olduğunu iddia etti.

Trump, "Donanmalarını yok ettik, 44 gemi. Hava kuvvetlerini yok ettik, tüm uçakları. Füzelerinin çoğunu yok ettik, artık füzeleri pek gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Saldırılarda İran'ın füze üretim tesislerinin sert bir şekilde HEDEF alındığını vurgulayan Trump, ülkenin insansız hava aracı (İHA) kapasitesinin büyük ölçüde azaldığını söyledi.

Trump, İran'dan "koşulsuz teslimiyet" istediğini belirterek, "Ya da teslim olacak kimse kalmaz, çünkü liderlerini defalarca yok ettik." dedi.

Söz konusu çatışmaları, sonunda dünyayı daha güvenli bir yer haline getirecek "küçük bir macera" olarak nitelendiren Trump, "Bu bittiğinde, çok daha güvenli bir dünyaya sahip olacağız, biliyorsunuz, bu küçük bir sapma." dedi.

Trump, gazetecilerin, 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen ve 153 öğrenci ile öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıdan ABD'nin sorumlu olup olmadığına ilişkin sorusuna ise "Hayır. Gördüklerime dayanarak, bunu İran yaptı." yanıtını verdi.