ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın Körfez'deki ABD üsleri ile İsrail'i HEDEF alan misillemeleri savaşın 10'uncu gününde de sürüyor. Artan gerilim, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin büyük ölçüde durmasına neden olurken petrol üretimi ve ihracatında ciddi aksamalara yol açtı.

Yaşanan gelişmeler enerji piyasalarında şok etkisi yaratırken petrol fiyatlarında son yılların en sert yükselişlerinden biri görüldü.

PETROL FİYATLARINDA TARİHİ SIÇRAMA

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji arzını tehdit etmesi petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. Brent petrol yüzde 23 artarak varil başına 113,76 dolara çıktı. Bu yükseliş, 2020'de pandeminin başlamasından bu yana görülen en büyük günlük artış olarak kayıtlara geçti.

Üstelik bu hareket, geçen hafta yaşanan yüzde 28'lik yükselişin hemen ardından geldi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı 27 Şubat kapanışında 72,48 dolar seviyesinde bulunuyordu.

ABD ham petrolü (WTI) tarafında da benzer bir tablo ortaya çıktı. ABD ham petrolü yüzde 25,3 yükselerek 113,25 dolara çıktı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durması, piyasalardaki endişeyi daha da artırdı.

Çatışmaların sona ereceğine dair bir işaret görülmemesi ve tankerlerin hâlâ boğazdan geçememesi petrol fiyatlarındaki yükselişin sürebileceği beklentisini güçlendirdi. Bölgedeki petrol tesisleri ise son günlerde dron ve füze saldırılarının hedefi haline geldi.

PETROL ÜRETİMİ VE SEVKİYATI AKSIYOR

Artan saldırılar nedeniyle bölge ülkelerinde üretim ve sevkiyat tarafında ciddi sorunlar yaşanmaya başladı.

Kuveyt petrol şirketi yaşanan gelişmelerin ardından "force majeure" (mücbir sebep) ilan ederek petrol üretimi, sevkiyat ve sözleşme yükümlülüklerini geçici olarak durdurdu.

Irak'ta ise petrol üretiminin yaklaşık yüzde 60 oranında azaldığı bildirildi.

"200 DOLAR" TEHDİDİ

Gerilimin daha da tırmanması durumunda petrol fiyatlarının çok daha sert yükselmesi ihtimali gündemde.

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'daki dev yakıt depolarını vurmasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu sert bir uyarıda bulundu.

İran tarafından yapılan açıklamada, "Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP: "PETROL FİYATI KÜÇÜK BİR BEDEL"

ABD Başkanı Donald Trump ise petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda petrol fiyatlarındaki yükselişin "ABD ve dünyanın güvenliği ile barışı için ödenecek küçük bir bedel" olduğunu savundu.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"İran nükleer tehdidi ortadan kaldırıldığında hızla düşecek olan kısa vadeli petrol fiyatları, ABD ve dünyanın güvenliği ile barışı için ödenecek çok küçük bir bedeldir. Aksini sadece aptallar düşünür."