Akaryakıt fiyatları Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle yeniden gündemde. Brent petrolün son 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam beklentisi oluştu. Peki, benzine ve motorine ne kadar zam gelecek? 9 Mart 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Orta Doğu'da artan gerilim enerji piyasalarını sarsarken, yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son günlerde peş peşe gelen fiyat artışlarının ardından benzin ve motorine bir zam daha yapılması bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında görülen yükseliş ve kur tarafındaki oynaklık, benzin ve motorin fiyatlarında yeni değişiklik ihtimalini gündemde tutarken vatandaşlar da akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

Bu nedenle sürücüler "Bugün benzin kaç TL?", "Motorin fiyatı ne kadar oldu?" ve "Akaryakıta zam veya indirim var mı?" gibi soruların yanıtını araştırıyor.

BENZİNE 1 LİRA MOTORİNE 2 LİRA ZAM!

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, 10 Mart Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sistemine göre motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış olacak.

9 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 59.89 TL
Motorin: 64.70 TL
LPG: 30.29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 59.73 TL
Motorin: 64.54 TL
LPG: 29.69 TL

Ankara

Benzin: 60.85 TL
Motorin: 65.81 TL
LPG: 30.17 TL

İzmir

Benzin: 61.13 TL
Motorin: 66.09 TL
LPG: 30.09 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın doğrudan tabelaya yansımaması için kullanılan bir vergi ayarlama mekanizmasıdır. Bu sistemde petrol fiyatı veya döviz kuru yükseldiğinde akaryakıta gelmesi gereken zam, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düşürülerek dengelenir. Böylece fiyat artışının tamamı tüketiciye yansıtılmaz.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.68
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 59.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 37.26
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 49.41
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 38.46
Gazyağı 81.72

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve uluslararası piyasalarda oluşan ürün fiyatlarına göre belirlenir. Türkiye'de bu maliyetlere ÖTV ve KDV gibi vergiler de eklenerek rafineri ve dağıtım paylarıyla birlikte son fiyat oluşur.

