Orta Doğu’da tırmanan savaşın enerji koridorlarını etkilemesi ve enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, Avrupa’da para politikası beklentilerini değiştirdi. Doğalgaz ve petrol fiyatlarında görülen hızlı artışın ardından yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) daha şahin bir politika izleyebileceğini fiyatlamaya başladı.

SWAP PİYASALARINDA FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Swap piyasalarındaki fiyatlamalara göre yatırımcılar artık yıl sonuna kadar iki adet 25 baz puanlık faiz artışını tamamen fiyatlamış durumda. Bu durum, enerji fiyatlarındaki yükselişin Avrupa’daki enflasyon görünümünü yeniden riskli hale getirdiği şeklinde yorumlanıyor.

İLK FAİZ ARTIŞI İÇİN HAZİRAN SENARYOSU

Piyasalarda oluşan yeni beklentilere göre Avrupa Merkez Bankası’nın ilk faiz artışını Haziran ayında gerçekleştirmesi güçlü bir senaryo olarak öne çıkıyor.

Enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişin Avrupa’da devam eden dezenflasyon sürecini sekteye uğratabileceği düşünülürken, yatırımcılar AMB’nin artan enflasyon baskılarına karşı daha sıkı bir para politikası uygulamak zorunda kalabileceğini değerlendiriyor.

ENERJİ FİYATLARINDA SERT SIÇRAMA

Faiz beklentilerindeki değişimin arkasındaki temel neden ise enerji piyasalarında yaşanan arz şoku oldu. Avrupa’da doğalgaz fiyatları haftanın ilk işlem gününde yüzde 30 yükselerek, son enerji krizinden bu yana görülen en güçlü artışlardan birini kaydetti.

Orta Doğu’daki üreticilerin üretimi kısıtlaması ve Hürmüz Boğazı’nda devam eden riskler, petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. Petrol fiyatları yeniden varil başına 100 doların üzerine çıktı.

FAİZ BEKLENTİLERİ KISA SÜREDE DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta piyasalarda yıl sonuna kadar yalnızca bir faiz artışı beklentisi bulunuyordu. Ancak enerji arzına yönelik belirsizliklerin artmasıyla birlikte bu beklenti kısa sürede değişti.

Piyasa katılımcıları artık Avrupa Merkez Bankası’nın yükselen enerji maliyetlerinin tetikleyebileceği yeni bir enflasyon dalgasını kontrol altına almak için daha agresif adımlar atabileceğini değerlendiriyor.