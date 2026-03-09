Borsa İstanbul genelinde satıcılı bir seyir hakim olmasına rağmen, GENKM bu negatif havadan etkilenmedi.

İkinci işlem gününe 13,31 TL tavan fiyatıyla başlayan hissede, açılış seansında tavanda bekleyen lot miktarının 29,7 milyon seviyesine ulaştı.

BULLS YATIRIM ÖNDE

Saat 10.20 itibarıyla GENKM paylarında alım sırasında bekleyen Bulls Yatırım, toplam alımların yaklaşık yüzde 30'unu tek başına karşılarken; onu Deniz ve Global Menkul takip etti. İlk 5 kurumun toplam net alımı 251.811 lot olarak gerçekleşti.

