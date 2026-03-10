Şok Marketler için son değerlendirme raporunu yayımlayan Alnus Yatırım, hisse üzerindeki olumlu beklentisini rakamlara döktü. Kurum, daha önce 64,00 TL olarak belirlediği HEDEF fiyatını, bilanço sonrası önemli bir artışla 84,40 TL’ye yükseltti. Alnus Yatırım, hisse için "Al" tavsiyesini de koruduğunu bildirdi.

YÜZDE 43'ÜN ÜZERİNDE PRİM POTANSİYELİ

10 Mart 2026 tarihli raporun açıklandığı an itibarıyla SOKM hisseleri piyasada 58,75 TL seviyelerinden işlem görüyor. Alnus Yatırım'ın yeni hedef fiyatı olan 84,40 TL dikkate alındığında, hissenin mevcut fiyatına göre yaklaşık %43,65 oranında bir prim potansiyeli taşıdığı görülüyor.

Şok Marketler'in operasyonel verimliliği ve 2025 yılındaki finansal performansı, aracı kurumun bu güçlü fiyat güncellemesindeki ana etkenler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, perakende sektöründeki bu yukarı yönlü revizelerin hisse tahtasındaki etkilerini yakından takip ediyor.

