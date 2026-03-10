Borsa İstanbul’da günün en dikkat çeken kurum işlemlerinden biri HSBC tarafından gerçekleştirildi. Kurum, bugün toplamda 420,6 milyon TL net alım yaparak piyasada alım tarafında öne çıktı. İşlemler özellikle ulaştırma, sanayi ve tüketim hisselerinde yoğunlaştı.

THYAO İlk Sırada

HSBC’nin en yüksek net alım yaptığı hisse THYAO oldu. Türk Hava Yolları’nda 714,2 milyon TL net alım gerçekleştiren kurumun toplam alım içindeki payı %48,78 olarak kaydedildi. Günlük alım hacmi ise 736,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.



10 Mart 2026 Salı Saat 17:09 İtibariyle

SASA ve CCOLA Dikkat Çekti

Kurumun öne çıkan diğer işlemlerinde SASA ve CCOLA yer aldı.

SASA’da 156,4 milyon TL, CCOLA’da ise 144,6 milyon TL net alım yapıldı. Bu iki hisse, HSBC’nin portföy dağılımında sırasıyla %10,68 ve %9,88 pay aldı.

ISCTR, EREGL ve BIMAS Listede

HSBC’nin alım tarafında yer aldığı diğer hisseler ise şu şekilde:

ISCTR: 140 milyon TL net alım (%9,56)

EREGL: 72,1 milyon TL net alım (%4,93)

BIMAS: 68,9 milyon TL net alım (%4,70)

Endekse Destek Geldi

Toplamda 420,6 milyon TL’lik net alım gerçekleştiren HSBC’nin işlemleri, özellikle büyük ölçekli hisselerdeki yukarı yönlü hareketi destekledi. Kurumun THYAO başta olmak üzere sanayi ve banka hisselerinde yoğunlaşması, yabancı ilgisinin devam ettiği şeklinde yorumlandı.

Günün geri kalanında kurum dağılımları ve yabancı işlemleri yakından izlenmeye devam edecek.