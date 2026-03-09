Borsa İstanbul’da işlem gören Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) hisseleri haftanın ilk işlem gününde güçlü alımlarla tavan seviyeye yükseldi. Hisse fiyatı saat 11.45 itibarıyla 57,45 TL seviyesinde işlem görürken, yüzde 9,95 primli seyrediyor. Gün içi işlem hacmi ise 770 milyon TL’yi aşmış durumda.

Derinlikte Güçlü Alış Duvarı

Seans ortasında 57,45 TL kademesinde 35 milyon lotu aşan alış emri dikkat çekti. Satış tarafının büyük ölçüde boş kalması, fiyatın üst bantta kilitlenmesine neden oldu. Bu görünüm, tahtada alıcıların kontrolü ele aldığını gösteriyor.

Kurum Dağılımı Hareketi Destekledi

AKD verilerine göre alış tarafında iki kurum öne çıktı. Bulls yaklaşık 5,5 milyon lot ile toplam alımların yüzde 46’sını gerçekleştirirken, TERA yaklaşık 5 milyon lot ile yüzde 42 pay aldı. İlk iki kurumun alımlardaki ağırlığı, hissede yönlü ve güçlü bir pozisyonlanmaya işaret etti.

Satış tarafında ise İş Yatırım, Deniz, QNB, Ünlü ve Garanti öne çıktı. Ancak gelen yoğun alımlar satış baskısını absorbe ederek fiyatın tavan seviyede kalmasını sağladı.

187 Milyon TL Net Para Girişi

Saat 11.45 itibarıyla hissede 187 milyon TL’nin üzerinde net para girişi gerçekleşti. Bu rakam, yükselişin yalnızca fiyat hareketinden ibaret olmadığını, aynı zamanda ciddi bir nakit akışıyla desteklendiğini ortaya koyuyor.

Tavan Hareketinin Arkasında Ne Var?

KTLEV’deki tavan hareketinde güçlü kurumsal alımlar, derinlikte oluşan yoğun alış duvarı ve artan para girişi belirleyici oldu. Günün geri kalanında tavan seviyesindeki emirlerin korunup korunamayacağı ve kurumsal alımların devam EDIP etmeyeceği fiyatlamanın yönü açısından kritik olacak.