Borsa İstanbul’da 2026 yılının ilk çeyreği bazı hisselerde olağanüstü fiyat hareketlerine sahne oldu. Yıl başından bu yana geçen yaklaşık 3 aylık süreçte özellikle teknoloji, yazılım ve enerji altyapısı alanında faaliyet gösteren şirketlerde yüzde 100’ü aşan yükselişler görüldü.

2026 bazlı performans verilerine göre bazı hisselerde 100 bin TL’lik yatırım 200 bin TL’nin üzerine çıktı.

EDATA: Dijital Altyapı Rüzgârı

EDATA, kamu ve özel sektöre yönelik bilişim altyapısı, veri merkezi ve donanım çözümleri sunuyor. Türkiye’de artan dijitalleşme yatırımları ve kamu tarafındaki teknoloji projeleri şirketi ön plana taşıdı.

2026 başından bu yana yüzde 135,31 yükseldi.

100.000 TL → 235.310 TL

Kazanç: 135.310 TL

MANAS: Enerji Verimliliği Teması

Akıllı sayaç ve enerji yönetim sistemleri geliştiren MANAS, enerji altyapısındaki modernizasyon yatırımlarından olumlu etkilendi.

Yüzde 128,62 artış gösterdi.

100.000 TL → 228.620 TL

Kazanç: 128.620 TL

ODINE: Telekom Yazılımlarında Büyüme

Telekom operatörlerine yazılım ve entegrasyon çözümleri sunan ODINE, uluslararası projeleri ve büyüme beklentileriyle yatırımcı ilgisini çekti.

Yüzde 110,51 yükseldi.

100.000 TL → 210.510 TL

Kazanç: 110.510 TL

SMART, FONET ve ESCOM’da Güçlü Prim

SMART yüzde 78,74,

FONET yüzde 66,31,

ESCOM ise yüzde 53,51 oranında yükseldi.

Bu hisselerde de 100 bin TL’lik yatırım ciddi seviyelere ulaştı ve yatırımcısına güçlü bir getiri sundu.

Peki Bu Yükselişin Arkasında Ne Var?

Piyasa uzmanlarına göre 2026’nın ilk çeyreğinde üç temel dinamik öne çıktı:

Teknoloji ve yazılım şirketlerine artan ilgi

Kamu projeleri ve altyapı yatırımlarındaki hızlanma

Düşük piyasa değerli hisselerde artan spekülatif hareketlilik

Özellikle küçük ve orta ölçekli teknoloji şirketlerinde sınırlı arz ve artan talep fiyat hareketlerini hızlandırdı.

Ancak Her Yükseliş Sonsuza Kadar Sürmez

Uzmanlar, kısa sürede yüzde 100’ü aşan yükselişlerin ardından düzeltme riskinin de büyüdüğüne dikkat çekiyor. Yüksek volatilite dönemlerinde aynı hisselerde sert geri çekilmeler görülebiliyor. Bu nedenle yatırım kararlarında: Şirketin bilançosu, Nakit akışı, Borçluluk seviyesi, Sektörel sürdürülebilirlik ve Proje devamlılığı gibi temel kriterlerin dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

Borsa İstanbul’da 2026’nın ilk 3 ayı bazı hisselerde adeta servet yarattı. 100 bin TL’nin 200 bin TL’yi aştığı örnekler, tematik hareketlerin ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. Ancak piyasalarda fırsat kadar riskin de bulunduğu unutulmamalı. Hızlı yükselen hisselerde strateji, sabır ve risk yönetimi her zamankinden daha önemli hale geliyor.

Bu haberde yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.