Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcıların Türkiye piyasalarındaki hareketi 27 Şubat haftasında dikkat çekti. Verilere göre yabancı yatırımcılar söz konusu haftada Borsa İstanbul’da 65,3 milyon dolarlık net hisse senedi satışı yaptı.

Yabancı yatırımcıların hisse tarafında satış yönünde pozisyon alması, Borsa İstanbul’da yabancı payındaki hareketlerin yakından izlenmesine neden oldu.

Tahvil Tarafında da Satış Var

Aynı haftada yabancı yatırımcıların Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) tarafında da satış yaptığı görüldü. Verilere göre yabancılar tahvil piyasasında 212,8 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Bu gelişme, yabancı yatırımcıların haftalık bazda hem hisse hem de tahvil tarafında temkinli bir pozisyon aldığını gösterdi.

Toplamda Türkiye Varlıklarına Giriş

Buna rağmen menkul kıymet istatistiklerinin genel toplamına bakıldığında Türkiye varlıklarında 316,6 milyon dolarlık net giriş olduğu görüldü. Bu durum, bazı borçlanma araçlarına yönelik alımların devam ettiğini ortaya koydu.

Piyasa uzmanları, küresel gelişmeler, faiz beklentileri ve jeopolitik risklerin yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarındaki pozisyonlarını kısa vadede etkileyebileceğini belirtiyor.