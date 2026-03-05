Borsa İstanbul’da işlem gören Petkim Petrokimya Holding (PETKM) 2025 yılı finansallarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri geçen yıla göre gerileyerek 89 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yıl satışlar yaklaşık 101,3 milyar TL seviyesindeydi. Böylece şirketin gelirlerinde yıllık bazda %12’lik düşüş yaşandı.

Gelirlerdeki gerilemeye paralel olarak kârlılık tarafında da ciddi bir bozulma görüldü. Şirketin brüt kârı negatif 3,07 milyar TL seviyesine gerilerken, geçen yıl aynı kalemde 1,62 milyar TL zarar bulunuyordu. Böylece brüt kârdaki bozulma yıllık bazda %89 seviyesine ulaştı.

FAVÖK Negatife Döndü

Petkim’in operasyonel performansını gösteren FAVÖK kalemi de önemli ölçüde zayıfladı. Şirket 2025 yılında 3,47 milyar TL FAVÖK zararı açıkladı. Bir önceki yıl bu kalemde zarar 1,41 milyar TL seviyesindeydi.

Operasyonel taraftaki bu zayıflama net kâra da doğrudan yansıdı.

Net Zarar 10,2 Milyar TL Oldu

Petkim 2025 yılını 10 milyar 233 milyon TL net zarar ile kapattı. Şirket bir önceki yıl 8,3 milyar TL zarar açıklamıştı. Böylece net zarardaki artış yıllık bazda %23 seviyesinde gerçekleşti.

Borç Artarken Özkaynaklar Geriledi

Şirketin bilançosunda borç tarafındaki artış dikkat çekti. Petkim’in net borcu 46,5 milyar TL seviyesine yükseldi. Buna karşılık şirketin özkaynakları 63,9 milyar TL seviyesine geriledi.

Toplam varlıklar ise yaklaşık 151 milyar TL olarak gerçekleşti.

Petkim hisseleri bilanço açıklamasının ardından 18,67 TL seviyelerinde işlem görürken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 47,3 milyar TL seviyesinde bulunuyor.