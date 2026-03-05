Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu, 2025 yılı net dönem kârı üzerinden yapılacak kâr payı dağıtım teklifini duyurdu. Açıklamaya göre şirket, ana ortaklığa ait 9 milyar 877 milyon 537 bin TL net dönem kârı üzerinden yatırımcılara nakit temettü dağıtmayı planlıyor.

Şirketin açıkladığı plana göre toplam 1,8 milyar TL nakit kâr payı dağıtılması teklif edildi.

Pay Başına Temettü Tutarı

Şişecam’ın temettü planına göre yatırımcılara:

Pay başına brüt: 0,5876180 TL

Pay başına net: 0,4994753 TL nakit kâr payı ödenmesi öngörülüyor. Temettü ödemelerinde %15 stopaj uygulanacak.

Sadece Nakit Dağıtım Yapılacak

Şirket tarafından yapılan açıklamada kâr payının tamamının nakit olarak dağıtılacağı, pay şeklinde temettü dağıtımının ise planlanmadığı belirtildi.

Genel Kurul Onayına Sunulacak

Şişecam’ın temettü teklifi 27 Mart’ta yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak. Teklifin kabul edilmesi halinde nakit temettü ödemelerinin 1 Haziran’da başlaması planlanıyor.

Şişecam hisseleri Borsa İstanbul’da SİSE kodu ile işlem görürken, şirketin açıkladığı temettü kararı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.