Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 2025 yılı finansal sonuçlarının ardından kâr dağıtımına ilişkin kararını açıkladı. Banka tarafından yapılan duyuruya göre, toplam 110 milyar 600 milyon TL tutarında nakit kar payı hissedarlara dağıtılacak.

Söz konusu temettü ödemesi bankanın dönem kârından karşılanacak ve Genel Kurul onayının ardından yatırımcıların hesaplarına nakit olarak aktarılacak.

Bankacılık Sektöründe Dikkat Çeken Temettü

Garanti BBVA’nın açıklanan temettü tutarı, bankacılık sektöründe son yılların en yüksek kâr dağıtımlarından biri olarak öne çıkıyor. Banka, güçlü bilançosu ve yüksek kârlılığı sayesinde hissedarlarına önemli bir nakit getiri sağlamayı hedefliyor.

Garanti BBVA daha önce de düzenli temettü dağıtan bankalar arasında yer alıyor ve son yıllarda hisse başına temettü miktarında artış görülüyor.

Yatırımcılar Temettü Tarihini Bekliyor

Temettü dağıtımının kesin tarihi ve hisse başına ödenecek net tutar, yapılacak Genel Kurul toplantısının ardından netleşecek.

Kararın ardından Borsa İstanbul’da işlem gören GARAN hisselerinde temettü beklentisi yatırımcıların odağına girmiş durumda.