Borsa İstanbul’da KORDS koduyla işlem gören Kordsa Teknik Tekstil A.Ş., kayıtlı sermaye tavanını 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltmek ve tavan geçerlilik süresini 2026–2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatmak için SPK’ya başvurdu.

Bu gelişme yatırımcıların aklında tek bir soruyu gündeme taşıdı: Bedelli mi geliyor, bedelsiz mi?

Tavan Artışı Ne Anlama Geliyor?

Kayıtlı sermaye tavanı artışı, şirketin ileride sermaye artırımı yapabilmesi için yasal üst sınırını yükseltmesi anlamına geliyor. Ancak bu başvuru, tek başına bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı kararı alındığı anlamına gelmiyor.

Şirketler genellikle büyük yatırım planları, finansman ihtiyacı veya bilanço güçlendirme amacıyla önce tavan artışına gidiyor. Bu adım, olası bir sermaye artırımı için “altyapı hazırlığı” olarak değerlendiriliyor.

Bedelsiz İhtimali Var mı?

Bedelsiz sermaye artırımı için şirketin güçlü iç kaynaklara sahip olması gerekiyor. Geçmiş yıl kârları ve özkaynak kalemleri yeterliyse ilerleyen dönemde bedelsiz gündeme gelebilir. Ancak mevcut açıklamada bedelsiz yönünde alınmış bir karar bulunmuyor.

Bedelli Masada mı?

Bedelli sermaye artırımı ise şirkete nakit girişi sağlar. Özellikle yatırım finansmanı veya borçluluk yapısının güçlendirilmesi planlanıyorsa bedelli tercih edilebilir. Tavanın 10 milyar TL’ye çıkarılması, yüksek oranlı artış yapılabilmesinin önünü açıyor. Ancak şu aşamada bedelliye dair de resmi bir karar yok. Kordsa’nın SPK başvurusu, doğrudan bir sermaye artırımı anlamına gelmiyor. Şirket yalnızca önümüzdeki beş yıllık dönemde sermaye artırımı yapabilmek için üst limiti genişletmiş durumda.

Bedelli mi, bedelsiz mi sorusunun net cevabı ise yönetim kurulunun alacağı somut karar ve SPK onayı sonrasında belli olacak.