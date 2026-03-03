Marbaş GMY Sertaç Ekeke, açıklanan son enflasyon verileri ve piyasalardaki mevcut gelişmeler sonrası para politikasına ilişkin beklentilerini paylaştı. Ekeke, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu ayki toplantısında faiz indirimine ara verebileceğini söyledi.

Enflasyon Sonrası Temkinli Duruş

Gelen enflasyon rakamlarının ve küresel risklerin Merkez Bankası’nı daha ihtiyatlı bir çizgiye itebileceğini belirten Ekeke, bu ay politika faizinde herhangi bir indirime gidilmeyebileceğini ifade etti.

Özellikle enflasyon beklentilerindeki oynaklığın ve son dönemde artan jeopolitik risklerin, karar alma sürecinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

150 Baz Puanlık İndirimler Gündeme Gelebilir

Ekeke’ye göre, önümüzdeki dönemde enflasyon gerçekleşmeleri Merkez Bankası’nın tahmin patikasına paralel ya da daha aşağı yönlü gelirse, faiz indirim süreci yeniden başlayabilir.

Bu durumda indirimlerin kademeli şekilde, 150 baz puanlık adımlarla yapılabileceğini belirten Ekeke, Merkez Bankası’nın veri odaklı bir yaklaşımı sürdüreceğini vurguladı.

Gözler Merkez Bankası’nda

Piyasalar şimdi TCMB’nin alacağı karara odaklanmış durumda. Olası bir “pas geçme” kararı kısa vadede TL varlıkları destekleyebilirken, enflasyonda iyileşme sinyalleri görülmesi halinde faiz indirim sürecinin yeniden hız kazanabileceği ifade ediliyor.

Karar metninde verilecek mesajlar ise piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.