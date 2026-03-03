Piyasalara yönelik yorumlarıyla yakından takip edilen İslam Memiş, Borsa İstanbul için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş’e göre borsaya yeni giriş yapacak yatırımcılar için önemli bir fırsat penceresi açılmış durumda.

“BIST 100 BU YIL 20.000 PUANI GÖREBİLİR”

Memiş, Borsa İstanbul’da yükseliş potansiyelinin devam ettiğini belirterek, BIST 100 endeksinin 2026 yılı içerisinde 20.000 puana kadar yükselebileceğini ifade etti. Özellikle orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcıların mevcut seviyeleri değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Borsada asıl hareketin 2026 ve 2027 yıllarında görülebileceğini söyleyen Memiş, bu iki yılı “borsa yılı” olarak nitelendirdi.

“BU TARİHTEN SONRASINA DİKKAT!”

Ancak Memiş’in asıl dikkat çektiği nokta zamanlama oldu. Açıklamasında, 2026’nın ikinci yarısından sonra emtia tarafında sert düşüşlerin başlayabileceği uyarısında bulundu. Küresel ekonomik dengeler, faiz politikaları ve talep daralması gibi faktörlerin emtia fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtti.

Bu nedenle yatırımcıların ilk etapta borsadaki fırsatları değerlendirmesi, ancak 2026’nın ikinci yarısından sonra portföy dağılımını gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

STRATEJİ NE OLMALI?

Memiş’in mesajı net: Kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmak yerine, 2026–2027 perspektifiyle pozisyon alan yatırımcılar avantaj sağlayabilir. Ancak emtia tarafında ikinci yarıdan itibaren daha temkinli olunmalı.