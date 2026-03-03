Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2025 yılı finansal tabloları sonrası ortaya atılan “563 milyon TL zarar” iddiası, resmi bilanço rakamlarıyla örtüşmedi. Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025 tarihli finansallara göre şirket yılı 512,3 milyon TL net kâr ile kapattı.

Net Kâr Kalemi Açık: 512 Milyon TL

Gelir tablosunda yer alan “Dönem Net Kârı/(Zararı)” kaleminde 2025 yılı için 512.290.950 TL kâr yer alıyor. 2024 yılında 1,02 milyar TL kâr açıklayan şirket, kârlılığını sürdürse de önceki yıla kıyasla daha sınırlı bir performans sergiledi.

Bu tablo, zarar iddialarının bilanço kalemlerinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor.

Hasılat 8,7 Milyar TL’yi Aştı

Şirket 2025 yılında 8,69 milyar TL hasılat elde etti. Satışların maliyeti 6,51 milyar TL olurken, brüt kâr 2,17 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel tarafta güçlü yapı korunurken, esas baskı finansman kaleminde hissedildi.

Finansman Giderleri Kârlılığı Baskıladı

2025 yılında finansman giderleri 1,77 milyar TL’ye yükseldi. Finansman gelirleri ise 124,7 milyon TL’de kaldı. Yüksek faiz ortamı ve artan borçlanma maliyetleri net kârı aşağı çeken temel unsur olarak öne çıktı.

Buna rağmen şirket yılı zarar yerine artıda tamamladı.

Bilanço Güçlü, Özkaynak 17,4 Milyar TL

Toplam varlıklar 26,86 milyar TL’ye yükselirken, maddi duran varlıklar 15,73 milyar TL seviyesine ulaştı. Özkaynaklar ise 17,44 milyar TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı içinde gerçekleştirilen sermaye artırımıyla çıkarılmış sermaye 4,5 milyar TL’ye yükseldi. Bu gelişme bilanço yapısını güçlendiren önemli adımlardan biri oldu.