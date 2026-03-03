Borsa İstanbul’da 2026 yılı temettü sezonu hızlı başlıyor. Koç Holding, Tüpraş ve Ford Otosan gibi devlerin sahne alacağı mart ayı, yatırımcılar için tam bir "nakit akış" ayına dönüşecek. İşte mart ayı boyunca portföyünüze nakit katkı sağlayacak dev şirketler ve ödeme takvimi…

Borsa yatırımcısının en sevdiği dönemlerden biri olan "temettü sezonu" 2026 Mart ayında zirve yapıyor.

Özellikle sanayi ve finans devlerinin arka arkaya yapacağı ödemeler, piyasaya ciddi bir likidite girişi sağlayacak. Mart ayının öne çıkan yıldızları ise Koç Grubu şirketleri oldu.

Borsa İstanbul’da temettü baharı: Koç, Tüpraş, Ford… Devler kâr payı dağıtacak 1

MART AYI TEMETTÜ TAKVİMİ VE ÖDEME MİKTARLARI

Bu ay içerisinde nakit kâr payı dağıtacak şirketleri ve pay başına düşen net miktarları şöyle:

Borsa İstanbul’da temettü baharı: Koç, Tüpraş, Ford… Devler kâr payı dağıtacak 2

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK HATIRLATMALAR

• T+2 Kuralı: Temettü alabilmek için ilgili "hak kullanım tarihi"nden bir önceki işlem gününde hisse senedine sahip olmanız gerekmektedir. Nakit ödemeler, hak kullanım tarihinden 2 işlem günü sonra yatırım hesaplarınıza yansır.

• Fiyat Güncellemesi: Temettü dağıtıldığı gün, hisse senedinin fiyatı dağıtılan brüt temettü miktarı kadar teknik olarak aşağı yönlü güncellenir.

• Koç Grubu Damgası: 16 Mart günü Tüpraş, Ford ve AYGAZ'ın aynı anda ödeme yapacak olması, o günü mart ayının en kritik virajı haline getiriyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 287.5 7.523.753.725,75 % -0.52 14:24
TUPRS 235.4 7.114.812.310,30 % 4.72 14:24
ASELS 326.5 6.914.452.278,00 % -3.97 14:24
YKBNK 38.14 5.320.728.613,34 % -3.49 14:24
AKBNK 80.75 5.206.412.044,20 % -2.42 14:24
Tüm Hisseler
