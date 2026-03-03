Borsa yatırımcısının en sevdiği dönemlerden biri olan "temettü sezonu" 2026 Mart ayında zirve yapıyor.

Özellikle sanayi ve finans devlerinin arka arkaya yapacağı ödemeler, piyasaya ciddi bir likidite girişi sağlayacak. Mart ayının öne çıkan yıldızları ise Koç Grubu şirketleri oldu.

MART AYI TEMETTÜ TAKVİMİ VE ÖDEME MİKTARLARI

Bu ay içerisinde nakit kâr payı dağıtacak şirketleri ve pay başına düşen net miktarları şöyle:

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK HATIRLATMALAR

• T+2 Kuralı: Temettü alabilmek için ilgili "hak kullanım tarihi"nden bir önceki işlem gününde hisse senedine sahip olmanız gerekmektedir. Nakit ödemeler, hak kullanım tarihinden 2 işlem günü sonra yatırım hesaplarınıza yansır.

• Fiyat Güncellemesi: Temettü dağıtıldığı gün, hisse senedinin fiyatı dağıtılan brüt temettü miktarı kadar teknik olarak aşağı yönlü güncellenir.

• Koç Grubu Damgası: 16 Mart günü Tüpraş, Ford ve AYGAZ'ın aynı anda ödeme yapacak olması, o günü mart ayının en kritik virajı haline getiriyor.