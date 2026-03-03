12 Şubat 2026 tarihli SPK bülteniyle onaylanan süreç kapsamında, şirketin 14.200.000 TL olan mevcut sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 298.200.000 TL’ye yükseltildi. Bu dev artışla birlikte şirket sermayesi tam 21 katına çıkmış oldu.

MKK'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 3 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"27.02.2026 tarihinde başlayan Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) yüzde 2000 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları, ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 03.03.2026 tarihinde alacak kaydedilmiştir."

YATIRIMCI İÇİN NE DEĞİŞTİ?

27 Şubat'ta başlayan hak kullanım sürecinin ardından, bugün itibarıyla yatırımcıların portföylerindeki YAPRK hisse adetleri, sahip oldukları her 1 lot hisse için ilave 20 lot (toplamda 21 lot) olacak şekilde güncellendi.

Sermaye artırımı sonrası şirketin özkaynak yapısı değişmezken, hisse fiyatı artırım oranıyla paralel olarak bölünerek daha erişilebilir bir seviyeye çekilmiş oldu.