Birçok hissenin devre kestiği savaş fiyatlamalarında bir isim adeta paratoner görevi görerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı: Empa Elektronik (EMPAE).

19-20 Şubat tarihlerinde 22 TL fiyatla halka arz edilen ve borsadaki işlem hayatına fırtına gibi başlayan Empa Elektronik, piyasadaki genel çöküşe rağmen "halka arzın son kalesi" olduğunu kanıtladı.

İşlem gördüğü 4. günde de (resmi açılış süreci dahilinde) gücünü koruyan hisse, hiçbir satış baskısına boyun eğmeyerek tavanda kalmayı başardı.

Rakamlarla EMPAE Performansı:

• Halka Arz Fiyatı: 22,00 TL

• Güncel Fiyat: 32,20 TL

• Tavandaki Bekleyen Lot: Yaklaşık 42 milyon

42 MİLYON LOTLUK "GÜVEN" DUVARI

Piyasa analistleri, endeksin 13.300 puan seviyelerinde tutunmaya çalıştığı bu kritik süreçte EMPAE’nin tavandaki 42 milyon lotluk alım emrinin altını çiziyor.

Borsa İstanbul genelinde hakim olan satış ağırlıklı seyrin ne kadar süreceği merak konusuyken, EMPAE’nin bu "ayrışan" performansı halka arz yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

