Borsa İstanbul’da işlem gören Destek Faktoring, yüksek oranlı bedelsiz sermaye artırımı kararıyla yatırımcıların gündemine oturdu. Şirketin açıkladığı %1700 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında mevcut pay adedi katlanacak.

Açıklanan oran doğrultusunda elinde 500 lot bulunan bir yatırımcının pay adedi, bedelsiz artırım sonrası 9.000 lota yükselecek. (500 mevcut lot + 8.500 bedelsiz lot)

Bedelsiz sermaye artırımı iç kaynaklardan karşılanacak olup yatırımcılardan herhangi bir nakit talep edilmeyecek.

Bedelsiz Paylar Ne Zaman Hesaplara Geçecek?

Süreç, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından netleşecek. SPK onayının alınmasının ardından şirket hak kullanım tarihini açıklayacak ve belirlenen tarihte bedelsiz paylar otomatik olarak yatırımcı hesaplarına aktarılacak.

Şu aşamada payların hesaplara geçeceği net tarih henüz duyurulmadı. Yatırımcılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılacak açıklamayı bekliyor.

Fiyat Nasıl Etkilenecek?

Bedelsiz sermaye artırımlarında şirketin toplam piyasa değeri değişmez. Pay adedi artarken hisse fiyatı teorik olarak aynı oranda bölünür. Bu nedenle yatırımcının toplam portföy değeri matematiksel olarak sabit kalır; değişen yalnızca lot sayısı olur.

Destek Faktoring’de şimdi gözler SPK sürecine ve dağıtım takvimine çevrilmiş durumda.