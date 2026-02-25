Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ (EKSUN) ile Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AVGYO) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü inceleme ve denetim sürecini tamamladı. Kurul, yapılan işlemlerin sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil ettiğine hükmetti.

SPK açıklamasına göre, söz konusu işlemler VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (d) ve (f) bentleri kapsamında değerlendirildi. Bu maddeler; sermaye piyasasında fiyat, arz ve talep dengesini bozucu nitelikte işlem gerçekleştirilmesi, yanıltıcı izlenim oluşturulması ve piyasa düzenini etkileyebilecek eylemleri kapsıyor.

Kişi ve Şirket Bazında Ceza Tutarları



Kurul kararı doğrultusunda;

Serdal Şahin’e 26.634.894,21 TL,

Mustafa Yıldırım’a 26.634.894,21 TL,

Ayfa Pastaneleri UNLU Mamülleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 26.634.894,21 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Her bir gerçek kişi ve tüzel kişi için belirlenen ceza tutarı ayrı ayrı hesaplandı ve toplamda 79.904.682,63 TL idari para cezasına ulaşıldı.

Kararın, EKSUN ve AVGYO pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin detaylı analiz edilmesi, işlem hacimleri, emir ve fiyat hareketleri ile taraflar arasındaki bağlantıların incelenmesi sonucunda alındığı belirtildi.

SPK’nın söz konusu yaptırımı, sermaye piyasalarında adil, şeffaf ve güvenilir işleyişin sağlanmasına yönelik denetim faaliyetleri kapsamında uygulandı.