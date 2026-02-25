SPK’dan beklenen dev onay geldi! Haftalık bültende Gentaş Kimya ve Metropal Kurumsal’ın halka arz başvurularına "Tamam" dendi. Yatırımcılar şimdi "Kaç lot düşer?" ve "Hangi gün talep toplanacak?" sorularına kilitlendi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasaların merakla beklediği 2026/08 sayılı bültenini yayımladı. Bültenin yıldızları, halka arz onayı alan Gentaş Kimya Sanayi ve Metropal Kurumsal Hizmetler oldu. İki dev şirket, milyonlarca lotu yatırımcıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Gentaş Kimya: Düşük Fiyat, Yüksek Lot!

Gentaş Kimya, 11,00 TL gibi cazip bir birim fiyatla sahneye çıkıyor. Toplamda 124.845.000 TL nominal değerli payın satılacağı bu arzda, katılımın yoğun olması bekleniyor.

Halka Arz Fiyatı: 11,00 TL

Tahmini Kaç Lot Verir? 3 milyon katılım olması durumunda kişi başı yaklaşık 40-42 lot (450 TL) civarı bir dağıtım gerçekleşebilir.

Halka Arz Ne Zaman? Onayın ardından önümüzdeki hafta (4-5-6 Mart) talep toplama tarihlerinin açıklanması bekleniyor.

Metropal Kurumsal: Yıldız Pazar’a Güçlü Giriş!

Kurumsal hizmetler sektörünün önemli oyuncusu Metropal, 80,00 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Daha az lot sayısı ile "butik ve güçlü" bir arz profili çiziyor.

Halka Arz Fiyatı: 80,00 TL

Tahmini Kaç Lot Verir? 3 milyon katılım baz alındığında, yatırımcı başına 6-7 lot (480 - 560 TL) düşmesi öngörülüyor.

Halka Arz Ne Zaman? Şirketin izahnameyi yayımlamasıyla birlikte Mart ayının ilk yarısında talep toplamaya çıkması kesinleşecek.