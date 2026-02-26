Borsa İstanbul’da gözler aylık kapanışa çevrildi. BIST 100 endeksi, uzun vadeli yükseliş trendi ile kısa vadeli dik kanalın kesiştiği kritik bölgeden dönüş sinyali verirken, yatırımcılar yönün netleşmesi için ay sonunu bekliyor.

Endeks son aylarda güçlü yükseliş sergileyerek 13.800 puan seviyesini aşarken, aylık grafikte dikkat çeken teknik kesişim bölgesinden gelen tepki hareketi “karar aşaması” yorumlarını beraberinde getirdi. Teknik analize göre 13.800 puan seviyesi artık ana pivot konumuna gelmiş durumda.

13.800 Üzeri Aylık Kapanış Güçlü Senaryo

Uzmanlara göre BIST 100’ün aylık bazda 13.800 puanın üzerinde kapanış yapması halinde yükseliş trendinin devamı bekleniyor. Bu senaryoda:

14.200 – 14.500 bandı ilk güçlü direnç bölgesi, bu bölgenin aşılması halinde 15.000 puan ve üzeri yeni hedefler gündeme gelebilir ve bankacılık hisselerindeki momentum endeksi destekleyen ana unsur olarak öne çıkıyor.

Güçlü kapanış, son yükselişin “trend devamı” olduğunu teyit edecek en önemli teknik sinyal olarak görülüyor.

13.800 Altı Kapanışta Retest Riski

Buna karşın aylık kapanışın 13.800 puan altında gerçekleşmesi durumunda kısa vadeli bir düzeltme ihtimali masada kalacak. Bu senaryoda:

13.400 puan ilk destek

12.900 puan seviyesi ana trend desteği

Kırılan dirençlerin yeniden test edilmesi (retest) gündeme gelebilir

Teknik analistler, özellikle kesişim bölgesinden gelen satışların “fake breakout” riskini tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor.

Mart Ayı Yön Ayı Olabilir

Grafiklerde oluşan yapı, BIST 100’ün kritik bir eşikte olduğunu gösteriyor. Aylık kapanışın 13.800 puan üzerinde gerçekleşmesi halinde yeni zirve sürecinin hızlanabileceği, aksi durumda ise Mart ayının ilk haftalarında dalgalı ve testlerle dolu bir fiyatlama görülebileceği belirtiliyor.

Piyasada genel beklenti, güçlü bilanço ve banka hisselerindeki hareketle birlikte ana trendin yukarı yönlü devam ettiği yönünde olsa da, teknik olarak aylık kapanışın endeksin kısa vadeli kaderini belirleyeceği ifade ediliyor.