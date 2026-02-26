Borsa İstanbul’da işlem gören Vestel Elektronik (VESTL) hissesi, uzun süredir devam eden düşüş trendi içinde hareketini sürdürüyor. Teknik görünümde özellikle alçalan kanal yapısı ve kritik destek–direnç seviyeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Alçalan Kanal Baskısı Sürüyor

Grafikte görüldüğü üzere VESTL hissesi, 2024 ortasından itibaren başlayan ana düşüş trendi içinde hareket ediyor. Fiyatın hem kısa hem de orta vadeli düşen trend çizgelerinin altında kalması, satış baskısının henüz sona ermediğine işaret ediyor.

Hisse son dönemde 28,30–31,00 TL bandında yataylaşma eğilimi gösterse de ana trendin aşağı yönlü olması dikkat çekiyor. Düşüş kanalının üst bandı güçlü direnç görevi görmeye devam ediyor.

Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri

Teknik görünümde öne çıkan seviyeler şu şekilde:

Dirençler: 36,40 TL – 42,44 TL

Destekler: 28,36 TL – 26 TL bandı

31 TL civarında fiyatlanan hissede 36,40 TL ilk güçlü direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 42,44 TL bölgesi trend dönüşü açısından kritik eşik olarak izleniyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 28,36 TL seviyesinin kaybedilmesi durumunda satış baskısının yeniden hızlanabileceği ve daha alt desteklerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Trend Dönüşü İçin Ne Gerekli?

Teknik olarak düşüş trendinin sona erdiğine dair güçlü bir sinyal için hissenin alçalan kanalın üzerine çıkması ve özellikle 42 TL üzeri kalıcılık sağlaması gerekiyor. Bu gerçekleşmeden olası yükselişler tepki hareketi olarak değerlendirilmeye devam edebilir.

Kısa vadede ise 30 TL çevresindeki sıkışmanın hangi yönde kırılacağı, VESTL hissesi için yeni yön konusunda belirleyici olacak.