Son dakika haberine göre, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Şubat ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,01 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 54,14 olarak hesaplandı.

ENAG'a göre ocak ayında enflasyon yüzde 6,32 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 53,42 olarak hesaplanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Şubat ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.