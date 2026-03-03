SON DAKİKA enflasyon haberi... Enflasyon cephesinde Şubat ayı verileri gelmeye başladı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Şubat dönemine ilişkin E-TÜFE rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları Şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4,01 oranında artarken, yıllık enflasyon yüzde 54,14 olarak hesaplandı. Gözler şimdi saat 10.00’da açıklanacak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine çevrildi.
ENAG'a göre ocak ayında enflasyon yüzde 6,32 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 53,42 olarak hesaplanmıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Şubat ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.