Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 5,16, geçen yılın Şubat ayına kıyasla yüzde 27,56 artış oldu.

SANAYİ SEKTÖRLERİNDE YILLIK EN FAZLA ARTIŞ SU TEMİNİNDE

Sanayinin dört ana sektörüne bakıldığında, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 38,22 ile su temini sektöründe yaşandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 31,88 artışla ikinci sırada yer alırken; imalat sanayi yüzde 27,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı ise yüzde 22,53 artış gösterdi.

Aylık bazda ise enerji maliyetlerindeki gerileme dikkat çekti. Elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımı sektörü aylık bazda yüzde 3,04 azalış gösterirken; su temini yüzde 3,65, madencilik yüzde 3,31 ve imalat sektörü yüzde 2,95 artış kaydetti.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINDA MALİYET BASKISI SÜRÜYOR

Ana sanayi grupları incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek maliyet artışı yüzde 32,14 ile dayanıklı tüketim mallarında görüldü. Diğer gruplardaki yıllık değişimler ise şu şekilde gerçekleşti:

Dayanıksız Tüketim Malları: %31,57 artış

Sermaye Malları: %29,51 artış

Ara Malları: %26,09 artış

Enerji: %20,68 artış

Aylık bazda ana sanayi grupları arasında enerji grubu yüzde 0,22 oranında sınırlı bir düşüş yaşarken, dayanıklı tüketim malları yüzde 4,47’lik artışla aylık bazda maliyetlerin en çok yükseldiği grup oldu.