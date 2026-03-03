Petrol fiyatlarında kısa sürede yaşanan sert yükselişin maliyet kanalıyla enflasyonu yukarı çekebileceğini belirten Turhan, özellikle enerji ithalatçısı ülkelerde bu etkinin daha belirgin hissedileceğini ifade etti.

Enerji fiyatlarındaki kalıcı artışın üretici fiyatlarını yukarı iteceğini ve bunun tüketici enflasyonuna gecikmeli yansıyacağını vurguladı.

KUR BASKISI KRİTİK EŞİK

Turhan’a göre asıl belirleyici unsur döviz kuru olacak. Küresel risk iştahındaki azalma ve olası sermaye çıkışları Türk Lirası üzerinde baskı yaratırsa, fiyat istikrarını korumak adına Merkez Bankası’nın politika faizini artırması gündeme gelebilir.

“OTOMATİK ARTIŞ DEĞİL”

Öte yandan Turhan, savaşın aynı zamanda talebi zayıflatıcı etkisi olduğuna dikkat çekti. Küresel büyümenin yavaşlaması ve iç talepte olası gerilemenin enflasyonist baskıyı sınırlayabileceğini belirterek, faiz artışının otomatik bir sonuç olmayacağını ifade etti.

GÖZLER MART PPK’DA

Ocak ve şubat aylarında enflasyonun yüksek gelmesi sonrası para politikasında temkinli duruş güçlenmişti. Mart ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında verilecek karar, savaşın ekonomik etkilerinin boyutuna göre şekillenecek.

Turhan’ın değerlendirmesi, önümüzdeki dönemde enerji, kur ve sermaye akımlarının Merkez Bankası kararlarında belirleyici olacağını ortaya koyuyor.