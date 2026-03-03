Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazar verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlar, yılın ilk iki ayında toplam pazarın sınırlı artış gösterdiğini, ancak segment ve motor tercihlerinde dikkat çekici değişimlerin sürdüğünü ortaya koydu.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE TOPLAM PAZAR YÜZDE 2,52 ARTTI

ODMD verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,52 artarak 163 bin 401 adede ulaştı.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 0,86 oranında düşüşle 130 bin 831 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 18,79 artışla 32 bin 570 adede yükseldi. Böylece toplam pazardaki büyümede hafif ticari araç tarafı belirleyici oldu.

ŞUBAT AYINDA TOPLAM PAZAR GERİLEDİ

Şubat ayı özelinde ise tablo farklılaştı. Toplam pazar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,97 azalarak 88 bin 39 adet olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 8,21 düşüşle 69 bin 776 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 24,16 artarak 18 bin 263 adede çıktı.

Buna karşın Şubat ayı performansının 10 yıllık ortalamanın üzerinde olduğu görüldü. Toplam pazar 10 yıllık Şubat ortalamasına göre yüzde 45,6 artış gösterirken, otomobil pazarı yüzde 49,2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 33,2 oranında yükseldi.

PAZARIN YÜZDE 85’İ A, B VE C SEGMENTTEN

Ocak-Şubat döneminde otomobil satışlarının yüzde 84,9’unu A, B ve C segmentindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti 69 bin 929 adetle yüzde 53,4 pay alarak ilk sırada yer aldı. B segmenti ise 40 bin 927 adet ve yüzde 31,3 pay ile ikinci sıraya yerleşti.

Gövde tipine göre SUV modeller yüzde 61 pay ve 79 bin 816 adetle açık ara liderliğini sürdürdü. SUV’leri yüzde 20,6 payla sedan, yüzde 18,2 payla hatchback modeller takip etti.

BENZİNLİ VE HİBRİT ÖNE ÇIKTI, ELEKTRİKLİNİN PAYI YÜZDE 17,8

Motor tipine göre dağılımda benzinli otomobiller yüzde 42,7 payla ilk sırada yer aldı. Hibrit araçların payı yüzde 32,4 olarak kaydedilirken, elektrikli otomobiller 23 bin 302 adet satışla yüzde 17,8 paya ulaştı.

Dizel araçların payı yüzde 6,8, otogazlı araçların payı ise yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşti.

Elektrikli araç tarafında 160 kW altındaki modellerin satışları yüzde 74,2 artarak pazar payını yüzde 16,2’ye çıkardı. Buna karşılık 160 kW üstü elektrikli modellerde yüzde 53’lük düşüş yaşandı.

Şanzıman tercihlerinde otomatik vitesli araçların hakimiyeti sürdü. Ocak-Şubat döneminde satılan otomobillerin yüzde 97,6’sı otomatik, yalnızca yüzde 2,4’ü manuel şanzımanlı oldu.

Hafif ticari araç pazarında ise van tipi araçlar yüzde 75,7 pay ve 24 bin 653 adetle ilk sırada yer aldı. Pickup modeller yüzde 8,6 payla ikinci sıraya yerleşti.