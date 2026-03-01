Toyota, Ocak ve Şubat aylarının ardından Mart ayında da fiyat listesini güncelledi. 1 Mart itibarıyla açıklanan yeni listeye göre markanın birçok modelinde fiyat artışı görüldü. En dikkat çeken değişim ise Corolla tarafında yaşandı. Kampanyalı fiyatı 1.699.000 TL olan giriş seviyesi Corolla, Mart ayında 1.770.000 TL'ye yükseldi.

Giriş paketlerde artış daha sınırlı kalırken, üst donanım seviyelerinde zam oranlarının daha yüksek olduğu görüldü.

TOYOTA COROLLA'YA MART ZAMMI

Corolla’nın giriş seviyesi kampanyalı fiyatı 1.699.000 TL'den 1.770.000 TL'ye çıktı.

Bir üst paket olan Dream versiyon 1.940.000 TL'den 1.995.000 TL’ye yükseldi. Dream X-Pack paketli versiyonun Şubat ayındaki kampanyalı fiyatı 2.030.000 TL iken, Mart ayında 2.112.000 TL oldu.

Flame X-Pack paketi 2.225.000 TL'den 2.315.000 TL'ye çıktı. 1.5 Passion X-Pack Multidrive S versiyonu ise Mart ayında kampanyalı olarak 2.705.000 TL’den satışa sunuluyor.

COROLLA HYBRID'E 253 BİN TL ZAM

Corolla Hybrid'in giriş seviyesi Şubat ayında 2.495.000 TL iken, Mart ayında 2.748.000 TL'ye yükseldi. Böylece bu versiyonda 253.000 TL'lik artış yaşandı.

Dream X-Pack paketi Şubat ayında 2.446.000 TL liste fiyatına sahipken kampanyalı olarak 2.266.000 TL'ye satılıyordu. Mart ayında liste fiyatı 2.826.000 TL'ye yükselirken kampanyalı fiyat 2.476.000 TL olarak açıklandı.

Flame X-Pack'in kampanyalı fiyatı 2.498.000 TL'den 2.549.000 TL'ye çıktı. Passion X-Pack versiyonu ise 2.829.500 TL'den 2.870.000 TL'ye yükseldi.

CROSS'TA DEĞİŞİM YOK, C-HR'DE İNDİRİM

Corolla Cross Hybrid modelinde Mart ayında fiyat değişikliği yaşanmadı. Toyota C-HR Hybrid modelinde ise indirim kampanyasının artırılmasıyla kampanyalı fiyatlarda düşüş görüldü.

