Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu gerekçesiz korkakça saldırıların silahlı çatışma halinde dahi diplomatik misyonların ve personelin dokunulmazlığı ilkelerini gözeten uluslararası hukuku ihlal ettiği" ifade edildi.

İran'ın bölge ülkelerine saldırılarını sürdürmesinin bölgeyi daha fazla tırmanışa sürükleyeceği uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 İHA ile saldırı düzenlendiği ve binada ufak çaplı yangın çıktığı belirtilmişti.

DÜNYA İSLAM BİRLİĞİ, İRAN SALDIRILARINI KINADI

Öte yandan Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta), İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı Körfez ülkelerine düzenlediği misilleme saldırılarına tepki gösterdi.

Birlik'ten İran'ın ABD ve İsrail'in ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu çeşitli bölge ülkelerinde belirlenen hedeflere saldırılar düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Merkezi Mekke kentinde bulunan Birliğin açıklamasında, İran'ın Suudi Arabistan'a ve bölge ülkelerine saldırıları şiddetle kınandı.

Bu saldırıların tüm dini değerleri, uluslararası hukuku ve insani normları ihlal ettiği, ikili anlaşmalar ve iyi komşuluk ilkelerini çiğnediği belirtildi.

Sivillerin ve sivil alanların da HEDEF alındığı saldırıların, ramazan ayında sivillerde güvenlik endişesi ve korku oluşturduğu da ayrıca vurgulandı.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.