Yatırım dünyasında gözler Bank Of America’nın son dakika analizine çevrildi. Banka, 2026 yılı projeksiyonlarını güncelleyerek hem ons altın hem de borsa endeksleri için yeni HEDEF fiyatlarını duyurdu. Raporda, "güvenli liman" ile "riskli varlıklar" arasındaki rekabette kazananın kim olacağı netleşti.

ALTIN İÇİN 6.000 DOLAR HEDEFİ GÜNCELLENDİ

BofA emtia stratejistleri, altının ons fiyatı için daha önce belirledikleri seviyeleri yukarı yönlü revize etti. Güncel rakamlara göre banka, altının 2026 yılı içerisinde 6.000 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

İtici Güçler: Merkez bankalarının devam eden altın alımları, küresel borç krizi endişeleri ve Fed'in faiz indirim döngüsündeki kararlılığı.

Beklenti: Altının bir "korunma aracı" olmaktan çıkıp, 2026'nın en yüksek getiri sağlayan ana yatırım aracı haline gelmesi.

BORSA TARAFINDA "PAHALI" UYARISI

Hisse senedi piyasaları için daha temkinli bir duruş sergileyen Bank Of America, S&P 500 endeksi için 2026 yıl sonu hedefini 7.100 puan olarak belirledi.

Rakamların Dili: Mevcut seviyelerden bakıldığında borsadaki artış potansiyeli sadece %4-5 civarında kalıyor.

Risk Analizi: Banka, borsadaki birçok hissenin "aşırı değerli" (overvalued) olduğunu ve yeni bir yükseliş dalgası için kar realizasyonu gerektiğini savunuyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Bank Of America’nın raporu, 2026 yılında portföylerde altın ağırlığının artırılmasının riskleri minimize edebileceğini gösteriyor. Borsada ise genel endeks alımı yerine, daha seçici ve defansif hisselere yönelmenin kritik olduğu vurgulanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.