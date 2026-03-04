ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede gerilim tırmanırken, İran'ın misilleme saldırılarının ABD askeri varlıklarına önemli maliyetler doğurduğu belirtiliyor.

Açık kaynaklardan derlenen verilere göre, saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD'nin bölgedeki askeri ekipman kaybının yaklaşık 1,9 milyar dolara ulaştığı hesaplandı.

EN BÜYÜK KAYIP KATAR'DAKİ RADAR SİSTEMİ

Verilere göre toplam maliyetin en büyük kısmını Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nde bulunan AN/FPS-132 erken uyarı radar sisteminin vurulması oluşturdu.

Yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen radar sisteminin İran'ın füze saldırısı sonucu devre dışı kaldığı değerlendiriliyor.

"DOST ATEŞİ" İLE DÜŞÜRÜLEN SAVAŞ UÇAKLARI

Kayıplar arasında Kuveyt'te yaşanan bir olay da yer aldı. Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "dost ateşi" sonucu düşürülen üç adet F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının yerine yenilerinin konulmasının yaklaşık 282 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

BAHREYN'DE ABD BEŞİNCİ FİLOSU HEDEF ALINDI

İran'ın Bahreyn'in başkenti Manama'da bulunan ABD Donanması Beşinci Filosu karargâhını hedef aldığı saldırıda bazı iletişim altyapıları ve tesisler hasar gördü.

Saldırıda zarar gördüğü belirtilen AN/GSC-52B tipi uydu iletişim terminallerinin her birinin yaklaşık 20 milyon dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.

İRAN'IN HEDEF ALDIĞI ABD ÜSLERİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlatmasının ardından Tahran yönetimi Orta Doğu'daki çeşitli ABD askeri noktalarına yönelik saldırılar düzenledi.

Hedef alınan noktalar arasında Bahreyn'deki ABD Donanması Beşinci Filosu karargâhı, Kuveyt'teki Camp Arifjan, Ali el-Salem ve Camp Buehring üsleri, Irak'taki Erbil Üssü, BAE'deki Cebel Ali Limanı ile Katar'daki El Udeyd Hava Üssü yer aldı.

Uydu görüntülerinde Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü içinde bazı yapılarda çatıların çöktüğü görülürken, Camp Arifjan Üssü'ne yönelik saldırılarda 6 ABD askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Camp Buehring Üssü'nde kaydedildiği belirtilen görüntülerde ise bir insansız hava aracının tesis üzerinde uçtuktan sonra üssün çevresinde patladığı anlar yer aldı.

ERBİL'DE ABD TESİSLERİ HEDEF ALINDI

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi tarafından doğrulanan görüntüler, İran'ın Irak'taki Erbil Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ve ABD güçlerinin konuşlu olduğu askeri tesisi birden fazla kez hedef aldığını ortaya koydu.

Uydu görüntülerine göre üs içerisindeki dört yapının hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı tespit edildi.

CEBEL ALİ LİMANI'NDA PATLAMA

BAE'deki Cebel Ali Limanı'na ait uydu görüntülerinde ise ABD Donanması'nın rekreasyon alanı olarak kullandığı bölgede bulunan bir binadan duman yükseldiği görüldü.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin İran'a yönelik saldırıların ardından geçen ilk dört günde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği hesaplandı.

ABD DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİ DE HEDEF ALINDI

İran'ın misilleme saldırıları yalnızca askeri tesislerle sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD diplomatik temsilcilikleri de saldırıların hedefi oldu.

Yerel basına göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine iki insansız hava aracı isabet etti. Suudi Savunma Bakanlığı, olayda yerleşkede "sınırlı yangın ve küçük çaplı maddi hasar" meydana geldiğini açıkladı.

Amerikan Washington Post gazetesi ise saldırıda elçilik yerleşkesinde bulunan ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ofisinin de hedef alındığını öne sürdü.

Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği'nin de İHA ve füzelerle hedef alındığı, elçilik faaliyetlerinin "ikinci bir duyuruya kadar" askıya alındığı ve zorunlu olmayan personel ile ailelerinin tahliye edildiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki ABD Başkonsolosluğu da İran'a ait bir İHA'nın hedefi oldu. Konsolosluk binasının yanındaki otopark alanına isabet eden saldırı sonrası çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığı, yerleşkede maddi hasar oluştuğu ancak büyük çaplı yıkım meydana gelmediği ifade edildi.