Borsa İstanbul’da işlem gören Anadolu Isuzu (ASUZU) 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre %56 artarak 904,9 milyon TL oldu. 2024 yılında şirketin net kârı 580,4 milyon TL seviyesindeydi.

Kârlılıktaki bu artışta operasyonel performans ve marjlardaki iyileşme etkili oldu.

FAVÖK ve Brüt Kârda Dikkat Çeken Büyüme

Şirketin operasyonel kârlılığını gösteren FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) yıllık bazda %47 artarak 1,51 milyar TL seviyesine yükseldi.

Brüt kâr ise %25 artışla 3,97 milyar TL olarak gerçekleşti.

Faaliyet kârı tarafında da önemli bir toparlanma görülürken, geçen yıl zarar açıklanan kalemde bu yıl 907 milyon TL faaliyet kârı elde edildi. Anadolu Isuzu’nun satış gelirleri 2025 yılında %8 artarak 26,7 milyar TL oldu. Şirket özellikle yılın son çeyreğinde güçlü satış performansı sergiledi.

Bilanço Tarafında Nakit Güçlendi

Şirketin bilançosunda dikkat çeken kalemlerden biri de nakit tarafı oldu.

Nakit ve nakit benzerleri: 6,24 milyar TL

Stoklar: 9,86 milyar TL

Özkaynaklar: 14,5 milyar TL

Şirketin net borcu ise 6,28 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Çarpanlar Ne Diyor?

Anadolu Isuzu hisseleri mevcut fiyat seviyelerine göre şu çarpanlarla işlem görüyor:

F/K: 17,82

PD/DD: 1,11

FD/FAVÖK: 14,81

Şirketin piyasa değeri ise yaklaşık 16,1 milyar TL seviyesinde bulunuyor.