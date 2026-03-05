Küresel piyasalarda son dönemde sert yükseliş yaşayan gümüş fiyatları yatırımcıların odağına yerleşirken, Morgan Stanley’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bankanın yayımladığı analizde gümüş fiyatları için kritik seviyeler ve olası senaryolar paylaşıldı.

Analizde gümüş fiyatlarının özellikle 95 dolar seviyesinin önemli bir eşik olduğu vurgulandı. Bu seviyenin aşılması durumunda piyasada güçlü bir momentum oluşabileceği ve fiyatların 110–120 dolar bandına doğru hareket edebileceği ifade edildi.

Kritik Dirençler ve Olası Hedefler

Morgan Stanley’e göre gümüşte yukarı yönlü hareketin hız kazanması için bazı seviyelerin kırılması gerekiyor. Analistler ilk etapta 95 doların, ardından 110 dolar seviyesinin piyasada psikolojik direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

Bu seviyelerin aşılması durumunda gümüş fiyatlarında daha güçlü bir ralli görülebileceği ve 120 doların üzerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Analizde ayrıca uzun vadede yükseliş trendinin korunması halinde fiyatların 130 dolar ve üzerini test edebileceği değerlendiriliyor.

“Bir İhtimal Daha Var”

Morgan Stanley raporunda yükseliş senaryosunun yanında farklı bir ihtimale de dikkat çekildi. Analistler, gümüş fiyatlarının mevcut seviyelerde tutunamaması halinde 84 dolar bölgesinin kritik destek olarak izlenmesi gerektiğini belirtti.

Bu seviyenin aşağı kırılması durumunda fiyatların 70 dolar bandına doğru geri çekilebileceği ve kısa vadede daha derin bir düzeltme görülebileceği ifade edildi.

Gümüşte Talep Artışı Dikkat Çekiyor

Bankaya göre gümüş fiyatlarındaki yükselişin arkasında sadece yatırım talebi değil, aynı zamanda endüstriyel kullanımın artması da bulunuyor. Özellikle güneş enerjisi, elektronik üretimi ve yeni nesil teknolojilerde gümüş kullanımının artması fiyatları destekleyen önemli faktörler arasında gösteriliyor.

Morgan Stanley analistleri, küresel ekonomide belirsizliklerin sürmesi ve emtia talebinin güçlü kalması halinde gümüşün yatırımcılar için önümüzdeki dönemde de önemli fırsatlar sunabileceğini belirtiyor.