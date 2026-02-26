Gümüşün ons fiyatının 90 dolar sınırına dayanması, dev bankayı tahminlerini %25 oranında yukarı çekmeye zorladı.

Morgan Stanley, 2026 yıl sonu için gümüş beklentisini 112 dolar olarak güncelledi.

Morgan Stanley Raporundan Öne Çıkan "Kritik" Rakamlar:

• Mevcut Fiyat: 89,04 - 89,12 aralığı.

• Kısa Vadeli Yeni Direnç: 94,50 dolar

• Boğa (En İyimser) Senaryosu: 128 dolar

"GÜMÜŞ ARTIK BİR 'DEĞERLİ METAL' DEĞİL, 'STRATEJİK HAMMADDE'"

Morgan Stanley Emtia Masası Başkanı yaptığı açıklamada, "Gümüşte bugün gördüğümüz 89 dolar seviyesi bir tesadüf değil.

Fiziksel piyasadaki kıtlık, finansal talebin çok ötesine geçti. Gümüşün 100 doların üzerine çıkması artık 'eğer' değil, 'ne zaman' meselesidir," ifadelerini kullandı.

NEDEN BU KADAR AGRESİF BİR ARTIŞ?

Banka, bu sert revizenin arkasındaki nedenleri şöyle sıralıyor:

Likidite Sıkışıklığı: Borsalardaki (LME ve COMEX) gümüş stoklarının son 20 yılın en düşük seviyesine inmesi.

Yapay Zeka ve Çip Üretimi: Yeni nesil çiplerde gümüş kullanımının artmasıyla sanayi talebinin patlaması.

Psikolojik Eşik: 90 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda "short squeeze" (açığa satış yapanların pozisyon kapatması) ile fiyatların roketlemesi beklentisi.

Morgan Stanley'nin bu hamlesi, gümüş piyasasında "geç kalma korkusunu" (FOMO) tetikleyebilir. Özellikle 87,60 dolar desteğinin korunması, bankanın bu hedeflerine ulaşması için kilit öneme sahip.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.