Emtia piyasaları, 12 Şubat 2026 işlem gününde gümüş fiyatlarında yaşanan nadir görülen bir "flash crash" (ani çöküş) olayıyla sarsıldı. Gümüş (XAG/USD), sadece 30 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde 83,50 dolar seviyelerinden 75,71 dolara kadar dikey bir düşüş sergileyerek yatırımcılar arasında büyük bir paniğe yol açtı.

Piyasada Likidite Boşluğu: Şelale Tipi Düşüşün Analizi

Teknik grafikler, satış baskısının başladığı 83 dolar bölgesinden itibaren alıcı iştahının tamamen kesildiğini gösteriyor. Yaklaşık %10'luk bu kayıp, herhangi bir ara destek bölgesinde tutunma çabası dahi gösterilmeden gerçekleşti. Uzmanlar, bu boyuttaki bir hareketin genellikle yüksek frekanslı işlem yapan (HFT) algoritmaların stop-loss emirlerini tetiklemesi ve ardından gelen teminat tamamlama çağrıları (margin call) ile ivme kazandığını belirtiyor.

Güncel Teknik Seviyeler: Takip Edilmesi Gereken Rakamlar

Düşüşün ardından fiyatın 75,70 dolar bölgesinde DENGE arayışına girmesiyle birlikte, önümüzdeki seanslar için kritik olan teknik seviyeler şu şekilde güncellenmiştir:

Piyasa Görünümü ve Beklentiler

An itibarıyla 75,71 dolar seviyesinden işlem gören gümüş için 75,50 dolar desteği hayati önem taşımaktadır. Bu seviyenin altında yapılacak saatlik ve günlük kapanışlar, satış baskısının 70 dolar psikolojik sınırına kadar derinleşmesine neden olabilir. Öte yandan, 79,50 dolar üzerine doğru yaşanacak hızlı bir toparlanma, bu hareketin bir "ayı tuzağı" veya geçici bir likidite krizi olduğuna dair sinyal verecektir.

Yatırımcıların, volatilitenin bu denli yüksek olduğu süreçlerde aşırı kaldıraçtan kaçınmaları ve net bir dönüş sinyali görmeden yeni pozisyon açmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan bilgiler, aracı kurum raporları ve halka açık kaynaklardan derlenmiştir. Yatırım kararlarınızı yetkili yatırım danışmanlarına başvurarak vermeniz önemlidir.