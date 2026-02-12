Gümüş fiyatları, 2026 yılının başından itibaren güçlü bir ralli izledi. Spot piyasada 80 dolar seviyelerinde işlem gören metal, yıl içinde zaman zaman 120 doları aşan hareketler sergiledi. Bu yükseliş ithalat talebini de artırdı; son verilere göre ithalat hacmi önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 98 seviyesine yakın bir artış kaydetti.

BANK OF AMERİCA’DAN KRİTİK ANALİZ: DÜŞÜŞLER İÇİN KİLİT SEVİYELER

Bank of America’nın değerli metaller stratejisinden sorumlu analistleri, gümüş piyasasına ilişkin güncel analiz raporunda metalin volatil yapısına dikkat çekti. Raporda BofA’nın öne çıkardığı en önemli hususlardan biri, gümüş fiyatının mevcut seviyelerden geri çekilme yaşasa bile belirli teknik ve psikolojik destek seviyelerinin yatırımcılar için “kritik” kabul edildiği oldu. Analistler özellikle fiyatın aşağı yönde kırılması durumunda 70 ve 55 dolar seviyelerinin izlenmesi gerektiğini belirtiyorlar; bu seviyeler raporda kısa vadeli düşüşlerde önemli destek noktaları olarak ifade edildi.

Bank of America ayrıca uzun vadeli görünümde gümüşün tarihi altın-gümüş oranına (gold-silver ratio) göre potansiyel hedefler taşıdığına işaret etti. Tarihsel oranlara dayalı olarak metalin daha yüksek fiyat seviyelerini test edebileceği değerlendirmesi yapıldı ve agresif senaryolarda 2026 sonunda 135 ile 309 dolar aralığı teknik hesaplarla gündeme geldi. Ancak BofA bunun garanti olmadığını, olası zirve hedefi olarak değerlendirildiğini vurguladı.

ARZ-TALEP DİNAMİKLERİ VE YATIRIM TALEBİ

Gümüşün fiyat performansında hem arz hem de talep tarafındaki gelişmeler etkili oldu. Fiziksel piyasada stokların sınırlı olması, üretim ve geri dönüşüm kaynaklı daralma işaretleriyle bir araya gelince fiyatlardaki ralli güçlendi. Bu durum özellikle ETF’ler ve fiziki gümüş yatırımlarına talebi artırarak spot piyasada daha yüksek fiyat ortamına zemin hazırladı.

Endüstriyel talep tarafında da gümüşün elektronik, güneş enerjisi panelleri ve elektrikli araç üretimi gibi sektörlerdeki kritik rolü nedeniyle sürdürülebilir bir alım ihtiyacı olduğu görülüyor. Bu faktörler, bazı analistlere göre gümüşün uzun vadede potansiyel arz açıklarıyla karşılaşabileceğine işaret ediyor.