JP Morgan Küresel Araştırma birimi, gümüş fiyatlarının 2026 yılında ortalama ons başına 81 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini duyurdu. Banka, söz konusu tahminin 2025 yılı ortalamasının iki katından fazla bir seviyeye işaret ettiğini belirtti.

TALEP VE YATIRIMCI AKIŞLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Bankaya göre 2026 görünümü büyük ölçüde küresel talep dinamiklerine ve yatırımcı akışlarına bağlı. Özellikle sanayi talebindeki artış ve finansal piyasalardaki yönelimler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edecek.

2025'TE YÜZDE 130'LUK YÜKSELİŞ YAŞADI

Gümüş fiyatları 2025 yılında güçlü bir yükseliş sergiledi. Yıl başında yaklaşık 29 dolar/ons seviyesinde bulunan fiyatlar, Aralık ayında 70 doların üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 130 değer kazandı.

Bu yükselişte özellikle güneş enerjisi sektöründen gelen sanayi talebi ve ABD'nin 232. Madde kapsamında uyguladığı gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlik etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ortasında yeni kritik mineral tarifeleri uygulamama kararı sonrası fiyatlarda kısa süreli bir geri çekilme yaşansa da, piyasa yeniden toparlandı.

WARSH GELİŞMESİ SONRASI SERT DALGA

Piyasalardaki oynaklık, 30 Ocak'ta Kevin Warsh'un ABD Merkez Bankası başkanlığına aday gösterilmesinin ardından arttı. Bu gelişmeyle birlikte dolar güveninin güçlenmesi sonucu gümüş fiyatları yüzde 27, altın fiyatları ise yüzde 10 geriledi.