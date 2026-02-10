Grafikler incelendiğinde, gümüş ithalatının 2023 ve 2025 yıllarındaki bazı aylarda 150-180 ton bandını zorladığı görülse de, 2026 Ocak ayındaki 273,4 tonluk performans, önceki tüm zirveleri adeta "cüce" bıraktı. Tek bir ayda gerçekleşen bu devasa ithalat, piyasada gümüşe olan talebin sadece bir trend değil, bir "patlama" noktasına ulaştığını kanıtlıyor.

Türkiye Gümüş İthalatı (1999-2026). Ocak 2026 verisi olan 273,4 ton, çeyrek asırlık veri setinin en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Grafik üzerindeki dikey sıçrama, gümüşe yönelik talebin tarihsel ortalamaların çok üzerine çıktığını ve piyasada eşine rastlanmamış bir "alım dalgası" yaşandığını gösteriyor.



Altın Yerini Gümüşe mi Bırakıyor?

Ocak ayı verilerindeki en dikkat çekici detay ise altın ve gümüş arasındaki zıt yönlü hareket oldu. Aynı dönemde Türkiye’nin altın ithalatı 7,8 ton ile oldukça sınırlı bir seviyede kaldı.

Neden Gümüş?

Uzmanlar bu keskin ayrışmayı şu nedenlere bağlıyor:

Altın Kotaları: Altın ithalatına getirilen sınırlamalar ve kotalar, yatırımcıyı gümüşe yönlendirdi.

Endüstriyel Talep: Güneş panelleri ve ileri teknoloji üretimi için gerekli olan gümüşe yönelik yerel sanayi talebinin artması.

Rasyo Avantajı: Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi sebebiyle, "ucuz" kalan gümüşün hem küçük hem de büyük yatırımcı için daha erişilebilir bir liman haline gelmesi.

Türkiye Altın İthalatı (1995-2026). Gümüşteki rekorun aksine, altın ithalatı Ocak 2026'da 7,8 ton ile daha sakin bir seyir izledi. 2023 yılındaki 65 tonluk zirvelerin oldukça uzağında kalan bu tablo, yatırımcı iştahının ve ithalat trafiğinin altından gümüşe kaydığının en somut kanıtı niteliğinde.



Piyasa Beklentisi: "Gümüş Çağı" mı Başlıyor?

Analistler, 273 tonluk bu rakamın bir kerelik bir stoklama mı yoksa yıl geneline yayılacak bir iştah mı olduğunu tartışıyor. Ancak kesin olan bir şey var: Türkiye, küresel gümüş piyasasında artık çok daha ağırlıklı bir oyuncu konumunda. Eğer bu ivme devam ederse, 2026 yılı Türkiye ekonomi tarihinde "Gümüş Yılı" olarak anılabilir.