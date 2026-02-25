ABD'de Yüksek Mahkeme'nin, eski Başkan Donald Trump döneminde uygulamaya konulan ve yüzde 40'lara varan tarifeleri iptal etmesi ile birlikte ABD-İran hattındaki gerilimin tırmanması, piyasalarda güvenli liman talebini yeniden canlandırdı. Artan belirsizlik ortamında değerli metaller yükselişe geçti.

GÜMÜŞ 3 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Ocak ayı sonunda yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma sinyalleri veren ons gümüş, son gelişmelerin etkisiyle yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 90,73 dolara yükseldi.

Bu hareketle birlikte teknik açıdan önemli bir direnç seviyesi aşılırken, gümüş fiyatı son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, fiyatlardaki bu ivmenin yıl içinde görülen en önemli teknik yükselişlerden biri olabileceğine dikkat çekiyor.

90 DOLAR DİRENCİ KIRILDI

Piyasalarda direnç olarak izlenen 90 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı. Analistlere göre bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek günlük veya haftalık kapanışlar, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı anlamına gelebilir.

Gümüşün 90 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise sıradaki hedefin psikolojik eşik olarak görülen 100 dolar seviyesi olduğu ifade ediliyor.

Gümüş fiyatları 16.32 yazım saati itibarıyla yüzde 4.10'luk yükselişle 90,92 dolar seviyesinde seyrediyor.

OLASI GERİ ÇEKİLMEDE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, olası bir geri çekilmede fiyatın 90 doların üzerinde tutunamayıp yeniden mevcut bant içine dönmesinin tek başına olumsuz bir tablo oluşturmayacağını belirtiyor.

Ancak 70 dolar seviyesinin altına inilmesi durumunda düşüşün hızlanabileceği ve fiyatın 55-59 dolar aralığına kadar gerileyebileceği uyarısında bulunuluyor. Bu bant, yükseliş beklentilerinin ciddi biçimde sorgulanmasına yol açabilecek kritik eşik olarak değerlendiriliyor.

BANKALARIN BEKLENTİLERİ

JPMorgan, Şubat 2026 görünüm raporunda gümüş fiyatlarındaki yükselişi endüstriyel talep ve tarife belirsizliği ile ilişkilendirmiş ve 2026 yılı için 60-90 dolar aralığında bir fiyat beklentisi paylaşmıştı.

Makro stratejist David Hunter ise daha iyimser bir tablo çizerek gümüş fiyatının 180 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE ÜST HEDEFLER

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, 90 dolar üzerinde kalıcı kapanışlar halinde 100 dolar seviyesi ilk hedef olarak öne çıkıyor. Bunun ardından 118 dolar ve 121,67 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Özellikle 121,67 dolar seviyesi, geçmiş zirveye işaret etmesi nedeniyle kritik eşik olarak izleniyor.

(DÜNYA GAZETESİ)