Gümüş fiyatları 2026’daki sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Yıl içindeki dip seviyelerden bu yana yaklaşık %18 yükselen gümüş, yatırımcıların radarına yeniden girerken analistler bu hareketin yeni bir rallinin başlangıcı olabileceğini belirtiyor.

Küresel piyasalarda gümüş fiyatı yıl içinde zirvesinden yaklaşık %40’ın üzerinde geri çekildikten sonra güçlü bir toparlanma gösterdi. Son yükselişle birlikte kayıpların önemli bölümü telafi edilirken, yıl başından bu yana gümüşte toplam yükselişin %10-15 bandında olduğu ifade ediliyor.

Analistlere göre gümüş fiyatlarını yukarı taşıyan üç ana unsur öne çıkıyor:

Jeopolitik risklerin artması

Faiz indirimi beklentisinin güçlenmesi

Doların zayıflaması

ABD ekonomisinden gelen yavaşlama sinyalleri sonrası piyasalarda 2026 içinde faiz indirimi beklentisi güçlenirken, bu durum faiz getirisi olmayan altın ve gümüş gibi varlıklara talebi artırıyor. Dolar endeksindeki zayıflama da değerli metalleri destekleyen en kritik faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

KRİTİK SEVİYELER VE BEKLENTİLER

Uzmanlara göre gümüşte yükselişin devamı için mevcut trendin korunması gerekiyor. Küresel piyasalarda ons gümüş için 95–100 dolar bandı yeni hedef bölge olarak konuşuluyor.

Kısa vadede yükselişin sürmesi halinde yeni zirve denemeleri gelebileceği belirtiliyor. Olası geri çekilmelerde ise son dip seviyelerin korunması trend açısından kritik görülüyor.

Analistler, mevcut makro koşulların devam etmesi halinde gümüşte yükseliş hareketinin hız kazanabileceğini ve yeni bir boğa dalgasının başlayabileceğini belirtiyor. Özellikle jeopolitik risklerin yüksek kalması ve faiz indirimi sürecinin netleşmesi durumunda değerli metallerde güçlü fiyat hareketlerinin devam edebileceği ifade ediliyor.