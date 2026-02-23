KOSGEB binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Kacır, 100 milyar lira büyüklüğündeki finansman programının detaylarını paylaştı. Yeni paketle birlikte;

• Kredi Üst Sınırı: İşletmeler, istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek.

• Ödeme Kolaylığı: Krediler 6 ay anapara ödemesiz olacak ve toplamda 36 aya kadar vade imkanı sunulacak.

• Maliyet Avantajı: KOBİ'ler için finansman maliyeti, KOSGEB desteğiyle birlikte yüzde 23’e kadar düşürülebilecek.

EMEK YOĞUN SEKTÖRLERE ÖZEL KORUMA

Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam deposu sektörler için destekler artırıldı.

Daha önce çalışan başına verilen 2.500 TL’lik aylık destek tutarı 3.500 TL’ye çıkarıldı. Bu hamle ile 1 milyon 100 bin istihdamın korunması hedefleniyor.

"DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞIYORUZ"

Türkiye'nin sanayi üretimini pandemi öncesine göre yüzde 31,5 artırdığını vurgulayan Bakan Kacır, Avrupa'daki dev ekonomilerin (Almanya, İtalya, Fransa) halen pandemi öncesi seviyelerin gerisinde olduğunu hatırlattı. Kacır, "Küresel fırtınaların ortasında müteşebbisimizi belirsizliğe terk etmiyoruz" diyerek Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu yaptı.

BAŞVURULAR MART AYINDA BAŞLIYOR

Yatırımcıların ve işletme sahiplerinin merakla beklediği takvim de netleşti:

• Başvuru Tarihi: Mart ayı başı itibarıyla başvurular alınmaya başlanacak.

• Süreç: Protokol imzalanan bankalar üzerinden yapılacak kredi değerlendirmesinin ardından finansmana erişim sağlanacak.

• Şart: İstihdamı koruma taahhüdü veren ve imalat sanayisinde faaliyet gösteren firmalar bu tarihi fırsattan yararlanabilecek.