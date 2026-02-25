JP Morgan, yayımladığı son raporda uzun vadeli ons altın fiyatı hedefini 4.500 dolara çıkardı. Banka, 2026 yıl sonu için daha önce paylaştığı 6.300 dolarlık iddialı tahminini ise değiştirmeyerek korudu.

ALTINI ZİRVEYE TAŞIYAN ÜÇ TEMEL NEDEN

Analistler, altın fiyatlarındaki bu muhtemel yükselişi sadece geleneksel piyasa hareketlerine değil, küresel finans sistemindeki yapısal değişimlere bağladı. Raporda öne çıkan temel gerekçeler şunlar oldu:

Merkez Bankası Alımları: Dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerini hızla artırma stratejisi.

Tahvil ve Dolar Kaçışı: Yatırımcıların ABD Hazine tahvillerinden uzaklaşma eğilimi.

Yuan’ın Yükselişi: Birçok ülkenin ticari gelir tabanını ABD dolarından Çin yuanına kaydırması.

"ALTIN DİĞER EMTİALARA BENZEMEZ"

JP Morgan raporunda, altının fiyatlama mekanizmasının endüstriyel metallerden tamamen ayrıştığına dikkat çekildi. Banka, geleneksel marjinal maliyet analizi veya teşvik fiyatlaması gibi araçların altın fiyatlarını açıklamakta yetersiz kaldığını vurguladı. Altının arz-talep dengesinin diğer emtialardan çok daha farklı ve kendine özgü bir doğaya sahip olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz bir yıllık süreçte; jeopolitik riskler, FED'in faiz indirim döngüsü ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik girişler altın fiyatlarını art arda rekor seviyelere taşımıştı. JP Morgan'ın son tahmini, bu yükseliş eğiliminin orta ve uzun vadede kalıcı olabileceğine işaret ediyor.