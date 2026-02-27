Veri öncesinde altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü ivme hız kazanırken, altın ons başına 8,40 dolarlık artışla 5.202,30 dolar seviyesine ulaştı. Boğaların bir sonraki hedefi 5.400 dolar direnci olarak görülüyor.

Gümüş ise mart vadeli kontratlarda 89,735 dolar seviyesi test edilirken, piyasa gözünü psikolojik sınır olan 100 dolara dikmiş durumda.

Yükselişin arkasındaki temel itici güç ise ABD-İran gerilimi. Nükleer tesislerin imhası ve uranyum stoklarının akıbeti konusundaki sert talepler, İsviçre'deki müzakerelerin ardından Viyana'ya taşınırken, piyasadaki "hafta sonu riskinden kaçınma" iştahı altın ve gümüş talebini canlı tutuyor.

"BEKLE-GÖR" DÖNEMİ BİTTİ

Altın tarafında 5.109,50 dolar, gümüşte ise 84,56 dolar seviyeleri olası geri çekilmelerde en kritik destek noktaları olarak görülüyor.

Gümüşün bu hafta 89 dolar seviyelerini test ederek tarihi zirvelerine tutunması ile Morgan Stanley'den yeni rapor geldi. Dev banka, dün yayımladığı strateji raporunda gümüş için "bekle-gör" döneminin bittiği ilanını paylaştı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.