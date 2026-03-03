Berk Dinçtürk, katıldığı televizyon programında gümüş piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dinçtürk, gümüşte ana trendin yukarı yönlü olduğunu savunarak daha önce paylaştığı 100 dolar senaryosunu yeniden gündeme taşıdı.

“50 Dolardan 100 Dolar Hedefi Verdik”

Dinçtürk, aralık ayında gümüş 50 dolar seviyelerindeyken 100 dolar hedefini dile getirdiğini hatırlattı. 100 dolar üzerinin düzeltme riski barındırabileceğini de o dönemde söylediğini belirten Dinçtürk, kısa sürede sert geri çekilme yaşandığını ancak fiyatların yeniden 90 dolar seviyelerine dayandığını ifade etti.

“Yapısal Talep Sürdükçe Trend Bozulmaz”

Gümüşte yükselişin bir anda olmayacağını vurgulayan Dinçtürk, endüstriyel talebin devam etmesi halinde uzun vadeli yukarı yönlü eğilimin sürebileceğini söyledi. “Bugün alan yarın zengin olmaz” diyerek yatırımcıları kısa vadeli beklentilere karşı uyardı.

Kaldıraç Uyarısı: “Nükleer Silah”

Jeopolitik risklerin arttığı, korumacı politikaların öne çıktığı bir dönemde kaldıraçlı işlemlerin büyük tehlike barındırdığını belirten Dinçtürk, bu tür işlemleri “nükleer silah” olarak tanımladı. Yüksek volatilite ortamında kaldıraç kullanımının yatırımcıyı hızla oyunun dışına itebileceğini ifade etti.

COMEX Stokları Tartışması

Dinçtürk ayrıca COMEX stoklarının azaldığını ve rezerv tarafında daralma yaşandığını iddia etti. Bu durumun arz tarafında sıkışmaya işaret edebileceğini savundu. Ancak emtia piyasalarında fiyatların yalnızca stok verileriyle değil, küresel likidite ve dolar endeksi gibi makro değişkenlerle de şekillendiği biliniyor.

Enflasyon ve Devlet Refleksi

Sanayi metalleri hızlı yükseldiğinde bunun enflasyon baskısı yaratabileceğini belirten Dinçtürk, hükümetlerin bu tür fiyat artışlarını yakından izlediğini söyledi.

Dinçtürk’ün açıklamaları özellikle elinde gümüş tutan yatırımcılar açısından dikkat çekerken, piyasada yüksek oynaklığın sürdüğü gerçeği risk faktörünü gündemde tutuyor.