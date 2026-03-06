Türkiye’de traktör pazarı 2025 yılında sert bir daralma yaşadı. Üretimden satışlara kadar birçok kalemde görülen gerileme, 2026’nın ilk aylarında da devam ediyor. Sektör verileri, son yılların en zorlu dönemlerinden birine işaret ederken, gözler Borsa İstanbul’da işlem gören TürkTraktör (TTRAK) hisselerine çevrildi.

Üretimde Yüzde 41’lik Düşüş

2025 yılında Türkiye’de traktör üretimi yaklaşık 42 bin 734 adet seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 41’lik düşüş anlamına geliyor. Böylece sektör, son beş yılın en sert üretim daralmasını yaşamış oldu.

Satış tarafındaki tablo da benzer şekilde zayıf. 2025 toplam traktör satışlarının yıllık bazda yaklaşık yüzde 36-37 gerileyerek 35-38 bin adet bandında kapandığı belirtiliyor. Ancak sektör kaynakları, yıl sonuna devreden yaklaşık 10 bin adetlik stok nedeniyle gerçek talebin daha da düşük, 25 bin adet civarında olabileceğine dikkat çekiyor.

2026 Beklentisi: 22–28 Bin Adet Bandı

2026 yılı için pazar beklentisi daha da temkinli. Sektörde toplam satışların 22 bin 500 ile 28 bin adet aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bunun 11 bin 500 – 14 bin 500 adetinin iç pazardan, 11 bin – 13 bin 500 adetinin ise ihracattan gelmesi bekleniyor. Yüksek faiz oranları, tarım kredilerine erişimdeki zorluklar ve artan girdi maliyetleri, çiftçinin yeni traktör alımını ertelemesine neden oluyor. Özellikle finansman maliyetlerinin yüksek seyri, yatırım iştahını baskılayan ana unsur olarak öne çıkıyor.

TTRAK Hissesi Nasıl Etkilenir?

Türkiye traktör pazarının LIDER oyuncusu TürkTraktör, iç pazardaki daralmadan doğrudan etkilenebilecek konumda bulunuyor. İç satış hacmindeki gerileme, şirketin ciro ve kârlılık görünümünü baskılayabilir.

Ancak şirketin güçlü ihracat performansı ve Avrupa pazarındaki konumu, iç pazardaki zayıflığın etkisini sınırlayabilecek faktörler arasında gösteriliyor. Buna karşın hem iç hem dış talepte eş zamanlı yavaşlama yaşanması halinde, piyasa beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesi gündeme gelebilir.

Analistler, özellikle aylık traktör satış verilerinin ve finansman koşullarının TTRAK hissesi açısından belirleyici olacağını ifade ediyor. Faizlerde olası bir geri çekilme ve tarım sektörüne yönelik kredi koşullarında iyileşme yaşanması halinde, 2026’nın ikinci yarısında toparlanma senaryosu güç kazanabilir.

Özetle; 2025’te başlayan küçülme 2026’da da sürerken, traktör sektöründe temkinli görünüm korunuyor. Bu tablo, TTRAK hissesi üzerinde kısa vadede baskı yaratabilecek bir zemin oluşturuyor. Ancak sektörün yönü, büyük ölçüde finansman koşulları ve iç talep dinamiklerine bağlı olacak.