ABD Başkanı Trump, İran’daki çatışmaları bitirme niyetini yinelerken, operasyonlara destek vermeyen müttefikleri İngiltere ve İspanya’yı hedef tahtasına koydu.

Trump, İran’ın daha iyi bir liderliğe sahip olmasını arzuladığını belirterek, bölgedeki savaşın sona ermesinin ardından Küba kökenli vatandaşların ülkelerine dönebileceğine dair ilginç bir projeksiyonda bulundu.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın elini güçlendiren bir gelişme yaşandı ve İran’a yönelik askeri hamlelerin Kongre onayına tabi tutulmasını öngören tasarı reddedildi.

İRAN’DAN "ACI VERİCİ DARBE" MESAJI

Tahran cephesi ise Washington’dan gelen baskılara askeri güç gösterisiyle yanıt veriyor. İran Devrim Muhafızları, yolda olan yeni silah sistemleriyle düşmana "acı verici darbeler" indirmeye hazır olduklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, olası bir kara harekatına karşı savunma hattının hazır olduğunu vurgulayarak, herhangi bir ateşkes ya da müzakere taleplerinin bulunmadığını net bir şekilde ifade etti.

Bölgedeki gerilime paralel olarak BAE'nin, İran varlıklarını dondurma seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor.

EKONOMİDE GÜMRÜK SAVAŞI VE İSTİHDAM BEKLENTİSİ

Trump’ın ticaret politikaları ABD içinde yargı engeline takıldı. 24 eyalet, Yüksek Mahkeme kararının ardından uygulamaya konulan küresel gümrük vergilerini durdurmak için dava açmaya hazırlanıyor. Piyasalar ise bugün açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verilerine kilitlenmiş durumda.

Ayrıca Pentagon, F-35 uçaklarının operasyonel gücünü artırmak için 2031 yılına kadar 12 milyar dolarlık ek bütçeye ihtiyaç duyulduğunu raporladı.

KISA KISA PİYASA VE GÜNDEM NOTLARI

• Borsa İstanbul: Sabah saatlerinde yatay bir açılış yapması öngörülüyor.

• Küresel Seyahat: Etihad Airways, bugünden itibaren sınırlı uçuş programıyla operasyonlarına dönüyor.

• Diplomatik Takvim: Trump, 31 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında kritik Çin ziyaretini gerçekleştirecek.

• Siyasi Davalar: CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin dava 1 Nisan’da görülecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• AHSGY & EDATA & MOPAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• ATATP – Şirketin, 2026 yılında ~yüzde 20 gelir artışı, ~yüzde 24 FAVÖK artışı beklediği açıklandı.

• AEFES – Şirketin, 2026 yılında TMS 29 dahil konsolide satış hacminde düşük tek haneli yüzdeli artış, FAVÖK marjının yatay, TMS 29 hariç konsolide net satış gelirlerinde orta onlu yüzdelerde artış, FAVÖK marjının yatay, yatırım harcamaları / ciro oranının yüksek tek haneli yüzdelerde olmasının beklendiği açıklandı.

• AKCNS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

• AKHAN – Şirketin, 14.432 ton / yıl kapasiteli makarna fabrikasının deneme üretimlerinin tamamlandığı, 2026 yılında 60 milyon dolar ihracat hedeflendiği açıklandı.

• AKENR – Şirket ile YKBNK arasında 2019’da imzalanan Kredi Sözleşmesi kapsamında, şirkete sağlanmış olan kredinin 180,2 milyon dolar tutarındaki kısmının Mart 2026 olan vadesinin 1 yıl süre ile ötelenerek şartlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla YKBNK ile tadil sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• BIGCH – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

• CWENE – Şirket bağlı ortaklığı CW Kurumsal ile Akaroğlu Grup arasında CW Plus Bayisi sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• CVKMD – Harmancık Krom İşletmesindeki orman yangını hasarı kapsamında sigorta şirketlerinden 52,8 milyon TL tahsil edildiği açıklandı.

• DOGUB & TRHOL – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Nisan’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

• DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenecek olan İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine katılmaya karar verdiği açıklandı.

• EBEBK – 3 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• EUHOL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

• FRIGO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• GEREL – Hollanda’da şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

• GENKM – Şirket payları 6 Mart'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• GLRMK – Şirketin, 2026 yılında 2 milyar euronun üzerinde yeni proje kazanımı hedeflediği açıklandı.

• GLYHO – 2026 yılında liman işletmeciliği gelirlerinin yüzde 35 – 50, FAVÖK’ün yüzde 50, NTGAZ’ın gelirlerinin yüzde 15 – 30, FAVÖK’ünün yüzde 15 – 30, CONSE’nin gelirlerinin yüzde 5 – 20, FAVÖK’ünün yüzde 5 – 20, madencilik şirketlerinin gelirlerinin yüzde 10 – 20, FAVÖK’ünün yüzde 10 – 20, Van AVM’nin gelirlerinin yüzde 20 – 35, FAVÖK’ünün yüzde 20 – 35, finans şirketlerinin gelirlerinin yüzde 10 – 25, FAVÖK’ünün yüzde 10 – 25 artmasının beklendiği açıklandı

• KAREL – 46 gün vadeli 560 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• KRVGD – Şirket bağlı ortaklığı Uçantay’ın üretim merkezinde çıkan yangın kapsamında siforta tarafından şirkete toplam 9 milyon dolar avans niteliğinde ödeme yapıldığı açıklandı.

• KRPLS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 350 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• KONTR – 119 gün vadeli 400 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• LXGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz büyüklüğününü 7,1 katı talep geldiği açıklandı.

• MANAS – Tera Yatırım Teknoloji Holding tarafından 51.288.000 adet payın pay başına 13,83 TL fiyattan TAS’ta TERA’ya satışının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

• MANAS – Tera Yatırım Teknoloji Holding tarafından 51.288.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• MAALT – Divan Talya Oteli 'nin devam eden yeniden yapım süreci kapsamında, Belediye’ye iskan başvurusunun yapıldığı açıklandı.

• NUHCM – Verimlilik ve karlılığa katkı sağlayacak, yatay ve dikey büyüme fırsatları sunabilecek yurt içi ve yurt dışı yatırım imkanlarının değerlendirilme sürecinin devam ettiği açıklandı.

• QNBTR – Yurt dışında 365 gün vadeli 15 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• QNBTR – Yurt dışında 376 gün vadeli 8,5 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• QNBTR – Yurt dışında 377 gün vadeli 26,7 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• PETKM – Moody’s tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

• PNSUT – 125 gün vadeli 60 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• POLTK – Kalay sülfat üretim kapasitesinin 1.200 tondan 1.800 ton seviyesine yükseltildiği açıklandı.

• RAYSG – Ocak – Şubat döneminde prim üretimi yüzde 16,1 artışla 7,3 milyar TL’ye yükseldi.

• SVGYO – Şirket payları 6 Mart'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• TRALT – Şirket ile Türkiye Maden İş Sendikası arasındaki TİS’in imzalandığı açıklandı.

• TCELL – Şirketin, 2026 yılında gelir büyümesi hedefinin yüzde 5 – 7, veri merkezi ve bulut gelir büyümesi hedefinin yüzde 18 – 20, FAVÖK marjı hedefinin yüzde 40 – 42, CAPEX/Ciro’nun yüzde 25 olmasının beklendiği açıklandı.

• VAKBN – 92 gün vadeli 542,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• YGYO – Şirket ve şirket bağlı ortaklığı Yeşil Global İnşaat için konkordato taleplerinin reddedildiği açıklandı.

• YKBNK – Bir yatırımcı tarafından bankaya açılan Genel Kurul’un bazı maddelerinin iptali için istenen davanın mahkeme tarafından reddedildiği açıklandı.

• ZEDUR – Şirketin yüzde 94,50 oranında bağlı ortaklığı Diyar Batarya’nın sermaye artırımının tescil edildiği açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 23,74 – 23,76 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BIGCH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 7,26 TL fiyattan geri alındı.

• DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 5,75 – 5,85 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 133.253 adet pay 9,39 – 9,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GENIL – Ali Göl tarafından 8,30 TL fiyattan 981.700 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 7,21’e yükseldi.

• GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 124.976 adet pay 14,71 – 14,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LKMDC – Limak Çimento tarafından 30,14 – 30,96 TL fiyat aralığından 1.256.651 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 71,22’e yükseldi.

• MACKO – Matchzone tarafından 30,42 – 31,48 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,44’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI

• FRIGO – Şirket sermayesinin 294,2 milyon TL’den yüzde 188,91 oranında bedelsiz olarak 555,8 milyon TL artışla 850 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.