Haftalık verilere göre EMPAE (EMPA Elektronik) hissesi %46,36 yükselişle öne çıktı. Hissede aynı dönemde 1,3 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmi oluşması, hareketin güçlü para girişiyle desteklendiğine işaret etti.

Onu %38,23 artışla INVES (Investco Holding) ve %36,63 primle VERUS (Verusa Holding) izledi. Holding tarafındaki bu yükselişlerin arkasında bilanço beklentileri ve iştirak değerlemelerine yönelik fiyatlamaların etkili olduğu konuşuluyor.

GIDA VE GİRİŞİM SERMAYESİNDE SERT HAREKET

Gıda sektöründe faaliyet gösteren GUNDG (Gündoğdu Gıda) hissesi %36,16 yükselirken, girişim sermayesi tarafında ISGSY (İş Girişim) %33,37 prim yaptı. Özellikle girişim sermayesi şirketlerinde net aktif değer iskontosu tartışmaları sonrası gelen alımlar dikkat çekti.

DOGUB (Doğuşan) ise haftayı %30 artışla tamamladı.

TEKNOLOJİ VE ENERJİ HİSSELERİ DE LİSTEYE GİRDİ

Teknoloji tarafında FONET %27,40, EDATA %24,24 prim yaparken, gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafında ZERGY (Zeray GYO) %24,01 yükseldi.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren LYDYE (Lydia Yeşil Enerji) hissesi ise haftayı %22,14 artışla tamamladı. Yenilenebilir enerji teması, son dönemde yatırımcı ilgisini canlı tutmaya devam ediyor.

HACİM ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Dikkat çeken bir diğer unsur ise işlem hacimleri. Bazı hisselerde yüz milyonlarca liralık hacim oluştu. Bu durum hareketin sadece dar yatırımcı kitlesiyle değil, daha geniş katılımla gerçekleştiğini gösteriyor.

Ancak uzmanlar, kısa sürede %30–%40 bandında yaşanan yükselişlerin ardından teknik düzeltmelerin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Sert yükseliş yaşayan hisselerde volatilitenin artabileceği ve kâr realizasyonlarının görülebileceği ifade ediliyor. Son haftalarda özellikle düşük halka açıklık oranına sahip ve görece küçük ölçekli şirketlerde benzer fiyat hareketleri yaşanıyor. Bu durum, BIST’te seçici bir ralli mi başladığı sorusunu gündeme getirdi.

100 BİN TL YATIRAN NE KAZANDI?

Eğer bir yatırımcı 5 gün önce bu hisselere 100.000 TL yatırmış olsaydı yaklaşık getirisi şöyle olacaktı:

EMPAE (%46,36) → 146.360 TL (+46.360 TL)

INVES (%38,23) → 138.230 TL (+38.230 TL)

VERUS (%36,63) → 136.630 TL (+36.630 TL)

GUNDG (%36,16) → 136.160 TL (+36.160 TL)

ISGSY (%33,37) → 133.370 TL (+33.370 TL)

DOGUB (%30,00) → 130.000 TL (+30.000 TL)

Yani sadece 5 işlem gününde bazı hisselerde 30 bin TL ile 46 bin TL arasında kazanç oluştu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.